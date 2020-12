Tegu on spetsialistide otsusega, mis ei vaja valitsuse heakskiitu, vahendasid Läti rahvusringhääling ja "Aktuaalne kaamera".

Haiglad hakkavad toimima ühtse võrgustikuna ja patsiente toimetatakse üle kogu Läti sinna, kus on neid parasjagu võimalik ravida.

Kogu riigis kehtib erakorraline olukord 11. jaanuarini.

Terviseminister Ilze Vinkele ütles, et koroonapatsientide arv haiglates kasvab jätkuvalt ning praegu pole näha, et see hakkaks langema.

Varem on terviseministeeriumi öelnud, et koroonaviirusesse nakatuvad ka tervishoiutöötajaid ning seetõttu on patsientide hooldamiseks meditsiinitöötajaid puudu.

Vinkele selgitas, et tervishoiusektori eriolukord annab haiglajuhtidele vabamad käed meditsiinitöötajate töö ümberkorraldamiseks ning vajadusel ka volitused piirata plaanilist ja ambulatoorset ravi.

Läti Arstide Liidu juht Ilze Aizsilniece ütles Läti Raadiole, et tervishoiu eriolukorra väljakuulutamine on vajalik.

Tema sõnul võimaldab eriolukord korraldada regionaalsed ja kroonilisi patsiente ravivad haiglad korraldada ümber koroonapatsientide jaoks. Samuti saab nüüd selgitada välja, kui paljusid arste saab suunata ümber koroonaravisse.

Aizsilniece ütles, et alates koroonakriisi puhkemisest on viirus tuvastatud enam kui 300 arstil ning 87 arsti abilist, 571 õde ning 507 õendusabilist.

Läti haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse andmetel on praegu haiglates üle 700 koroonapatsiendi, neist ligi poolte seisund on tõsine. Vinkele sõnul on haiglates praegu kuni 1000 voodikohta, mis mõeldud koroonapatsientidele.

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 890 koroonaviirusega nakatunut. 11 koroonasse nakatunud inimest suri. Viimastel nädalatel on järjest sündinud uued nakatunute ja koroonasurmade rekordid.

Pandeemia algusest alates on Lätis tuvastatud 23 706 koroonaviirusega nakatunut, surnud on 304 viirusega nakatunud inimest.