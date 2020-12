Enim koroonaviirusesse nakatunuid registreeriti Leedus Kaunases - 476. Vilniuses oli 352, Panevežises 135 ja Klaipedas 130, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Leedu tervishoiuministeeriumi andmetel suri 11 inimest, surnud kuulusid vanuserühma 50-90.

Lisaks suri veel viis inimest, kel oli koroonaviirus, kuid kelle surmapõhjus oli muu haigus.

Enamus inimeste koroonaviirusesse nakatumise asjaolud pole selged. Epidemioloogilised uuringud näitavad, et nakatunud ei ole reisinud välismaale ja pole kokku puutunud teiste koroonaviirusesse haigestunutega.

Praegu kättesaadavate andmete kohaselt on suuremad nakatumiskolded Kaunase ja Vilniuse hooldekodud, 125 juhtumit on seotud perekondlike kolletega.

Osad nakatumisjuhtumid on seotud oletatavalt "musta reede" müügipäevaga eelmisel nädalal.

"Inimeste arv haiglates on märgatavalt kasvamas ja on olemas märke, et osad juhtumid on seotud novembri lõpus kaubakeskuste massmüügiga," teatas tervishoiuministeeriumi kõneisik Justina Petraviciene.

Leedus on alates pandeemia algusest koroonaviirusega nakatunud 76 000 inimest, hetkel on haigeid 45 000.

Kokku on koroonaviirus Leedus nõudnud 637 inimelu.

Eile tehtud testide arv oli Leedus üle 4500.

Lätis lisandus möödunud ööpäeval 207 nakatumist ja 10 inimest suri.

Soomes oli uusi koroonaviirusesse nakatunuid 250, surmasi ei olnud.