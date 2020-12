Leedus registreeriti viimase ööpäevaga 3128 uut koroonaviirusega nakatumist, mis on kõrgeim näitaja alates pandeemia algusest. COVID-19 tõttu suri 31 inimest.

Viimase ööpäevaga tehti 11 729 koroonaviiruse testi, kokku on riigis analüüsitud 1,35 miljonit koroonaproovi.

Pandeemia algusest alates on riigis tuvastatud 80 556 nakatunut, neist 33 708 on paranenud, 45 798 on seni haiged.

Leedus on koroonaviiruse tõttu surnud 704 inimest, veel 348 nakatunut on surnud muul põhjusel.

Kui kolmapäeval teatas Leedu 31 nakatunust, siis teisipäeval registreeriti ööpäevane koroonasurmade rekord - suri 36 haigestunut.

Leedu haiglates on üle 2100 koroonahaige, neist 163 on kriitilises seisus.