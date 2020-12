Narva arstid tahaks karmimaid koroonapiiranguid

Narva haigla meedikute sõnum koroonaviiruse leviku peatamise võimalusi uurimas käinud peaministrile oli karm. Üheaegselt riiki lahti hoida ja viiruse levikuga võidelda pole enam võimalik.

"Peaks oluliselt karmistama liikumispiiranguid, praegu lihtsalt mingisuguseks ajaks. Aga mitte niimoodi, et me vindume kaks-kolm kuud, kuid tervishoiusüsteem võib üle riigi sattuda sellistesse raskustesse, et võib-olla tuleb hakata piirama isegi erakorralist ravi," ütles Narva haigla ülemarst Pille Letjuka "Aktuaalsele kaamerale".

Ratas pidi olukorda kommenteerima Jõhvis pressikonverentsil, kuid siis selgus, et peaminister oli üleeile lähikontaktis COVID-positiivsega, seepärast suhtles Ratas ajakirjanikega läbi Skype'i. Peaministri hinnangul pole meelelahutustegevuse ja spaade täielik sulgemine praegu veel vajalik.

"Me oleme suutnud Eestis ikkagi hoida, tänu oma inimestele ja tegemistele, üsna sellist normaalsele ja tavapärasele elule lähedast elu. Kuid selge on see, et kuskil on see piir ja kui tuleb veel teha jõulisi piiranguid, siis kindlasti valitsus seda teeb," sõnas Ratas.

Ka Narva elanikud uusi piiranguid ei tervita.

"Praegu piisab. Kui inimesed hakkavad vähemalt kehtivaid piiranguid täitma, siis minu arvates kõik laabub. Kuid karmistada piiranguid enne uut aastat on kuidagi ebaloogiline, mulle tundub," arvas Narva elanik Tatjana.

Huvitegevuse ja harrastusspordi piiramine siseruumides Narva olukorda laias laastus ei muuda, kuna kõik huvikoolid suleti koos spordikoolidega kuu aega tagasi. Praegu on maakonnas üle tuhande nakatunu, neist pooled elavad Narvas.