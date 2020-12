Läti valitsus püüab suurte summadega vältida meditsiini kokkuvarisemist

ERR-i korrespondent Ragnar Kond rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Lätis ei ole praeguse pandeemia ajal olnud nii suuri surmajuhtumeid kui viimase ööpäeva jooksul ning pole olnud ka haiglates nii palju inimesi - haiglates on üle 700 inimese.

"Tervishoiutöötajate hinnangul on aeg peeglisse vaadata ja tunnistada, et meditsiinisüsteem vajab erakorralist olukorda, mis sisuliselt tähendab seda, et kõigi jaoks haiglakohti ei jätku ja tähendab ka seda, et võib-olla ka kiirabi iga väljakutse peale kohale enam ei sõida," selgitas Kond.

Valitsus üritab olukorda päästa.

"Tänasel kriisinõukoguga koos toimunud kaugistungil eraldatakse 40 miljonit eurot. See kulub selleks, et luua haiglatesse uusi voodikohti, osta tehnikat ja mis kõige tähsam, maksta meditsiinitöötajatele täiendavat palka. Nad saavad nüüd juba 100 protsenti oma palgale juurde, need, kes töötavad praegu eesliinil ja üritavad koroonahaigeid ravida," rääkis ajakirjanik.

Lisaks vaatas Läti valitsus tema sõnul teisipäeval üle pikemaajalise strateegia, mis puudutab selle aasta lõppu ja järgmist aastat.

"Seal on ette nähtud 250 miljoni suurune investeering sellesse, et koroonaviirusega toime tulla, tagajärgi likvideerida. See puudutab väga ulatuslikke investeeringuid, kaitsevahendite ostmist, meditsiinipersonali leidmist. See pole küll veel vastu võetud, aga see on lätlaste praegune idee," rääkis Kond.

"Võib öelda, et see kõik on praegu hiljaks jäänud, aga parem hilja kui mitte kunagi," lisas ta.