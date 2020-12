Läti piirivalve andis PPA-le teada, et ligi pooled eestlased ei ole Lätti saabudes täitnud elektroonilist ankeeti, mis on Lätti minnes kohustuslik täita. Ankeedi puudumine on toonud kaasa esimesed trahvid ning Läti piirivalve kontrollib neid ka edaspidi erilise hoolega.

"Kui minek on vältimatu, siis on oluline teada, et 7. detsembrist tugevdas Läti piirikontrolli ning KÕIGIL saabujatel on kohustus täita elektrooniline ankeet veebiaadressil covidpass.lv," teatas PPA.

Elektrooniline ankeet tuleb täita kõigil Lätti saabujatel kuni 48 tundi enne piiriületust ning seda hoolimata, kas saabutakse era- või ühistranspordiga, ollakse läbisõidul, teostatakse kaubavedu või muud.

Eestist Lätti minnes kehtib ühtlasi 10-päevane eneseisolatsiooninõue, välja arvatud erandjuhtudel, näiteks on lubatud Valga-Valka kaksiklinna elanike vaba liikumine.

Enne sõidu planeerimist on oluline ka teada, et Lätis kehtib 11. jaanuarini eriolukord, mis tähendab rangeid piiranguid: 2+2 reegel, maski kandmise kohustus siseruumides, avalikud üritused on keelatud ja meelelahutuskohad suletud, nädalavahetustel ja pühadel on avatud vaid toidupoed ja apteegid ning keelatud on müüa alkoholi ja tubakatooteid.