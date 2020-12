Viimase 24 tunni jooksul tehtid 13 024 koroonatesti, millest osutus positiivseks 3330.

Kokku on Leedu pandeemia algusest alates tehtud 1,37 miljonit koroonatesti, nakatunuid on avastatud 83 883, neist siiani on haiged 47 810, paranenud on 34 975 inimest. Viimase ööpäevaga registreeriti 1220 inimese koroonaviirusest tervenemine.

Viiruse tõttu on Leedu surnud 735 inimest, veel 365 nakatunut on surnud muul põhjusel.

Eelmine nakatumisrekord registreeriti Leedus kolmapäeval, kui teatati 3128 uuest nakatunust, surmade rekord oli teisipäeval, kui registreeriti 36 koroonasurma.