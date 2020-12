Valitsuse plaan tekitab koolides segadust

Kui Paide Hillar Hanssoo põhikooli kriisitoimkond kolmapäeva pärastlõunal kogunes, polnud direktor Kersti Kivisool täit selgust, kas või kuidas õppetöö esmaspäeval jätkub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna valitsus kiidab uued piirangud heaks neljapäeval, on õhus veel võimalus, et koolid võivad jääda ka distantsõppele.

"Praegusel hetkel on veel segadus, sest me täpselt ei tea, kas me läheme siis vaheajale või hakkame distantsõpet tegema. Ootame neljapäevase otsuse ära," ütles Kivisoo.

Kriisitoimkond arutaski igaks juhuks ka plaani B ehk kui lubataksegi jääda distantsõppele, siis Hillar Hanssoo kooli eriklasside õpilased tulevad ikkagi kooli.

"Arvan, et oleks mõistlikum käia koolis edasi kuni planeeritud koolivaheajani, sest distantsõpe ja koolide sulgemine toob kaasa erinevaid probleeme. Alustades sellest, et rohkem tuge vajavad õpilased ei saa piisavalt toetust, õpetajate juhendamist, lõpetades kas või igapäevase sooja toiduga, mida igas peres ei ole võimalik lastele pakkuda," kommenteeris lastevanemate esindaja kooli hoolekogus Barbi Valdmann.

"Järvamaal me oleme umbes samas olukorras nagu olime septembris - meil on väga vähe nakatunuid. Meie jaoks on see pigem praegu negatiivne uudis. See on ennetusmeetmena vajalik, aga meie oleksime võinud võib-olla ka natuke jätkata nii nagu seni," ütles Kivisoo.

Pärnu Ülejõe kooli direktor: kaugõppel algklasside päeva sisustamine on väljakutse

Pärnu Ülejõe põhikoolis ei mõisteta, miks piirangute kehtestamisel ei võeta arvesse, et Pärnumaal on koroonaviirusega nakatunuid väga vähe. Ülejõe kooli 840 õpilase hulgas pole praegu ühtki.

"Mõtlemapanev on ka see, et kui lasteaiad, lastehoiud on lahti, siis mis põhjusel peaksid 1. kuni näiteks 4. klassi õpilased olema kodus. Nende päeva sisustamine kooli poolt kaugõppel on üsna keeruline. Nüüd ongi meie suur väljakutse, kuidas me sisustame õpilaste aega kaugjuhtimisel, sest me ei saa ju arvata, et vanemad kõik jäävad koju ja hakkavad oma lastega tegelema. See on meie väljakutse, kuidas nende päevakava korraldada selliselt, et nad oleksid terved," rääkis Pärnu Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri.

"Isiklikult arvan, et siiski on parem aeg koolid sulgeda, kui oleks seda teha kevadel. Trimester on lõppenud, hinded on välja pandud. Ehk jõulueelsel ajal see väike auk, mis tekib õppimisel, on kevadeks tasandatud. Pigem siis ikkagi praegu kui kevadel. Jah, see oli meile ootamatu, aga kui valitsus on niimoodi otsustanud, siis mida me teha saame," kommenteeris kooli hoolekogu aseesimees Evelin Talviste.