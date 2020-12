Vaktsineerimiskava avalikustamine lükkub edasi

Sotsiaalministeerium lubas sel nädalal avalikustada, kes, millal ja kuidas on plaanis eelisjärjekorras koroona vastu vaktsineerida, kuid plaan on edasi lükkunud.

Sotsiaalministeerium lubas selle nädala jooksul avalikustada, kes pääsevad esimesena vaktsineeritavate nimekirja, milline on vaktsineerimise logistika ja ajakava ning kes hakkavad seda läbi viima.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistas, et sel nädalal nad kava avalikustamiseni siiski ei jõua. Küsitav on see ka järgmisel nädalal. Nimelt on plaan seda esmalt valitsuses tutvustada ja arutada, kuid selleni ei pruugi teisipäeval valitsuskabineti suure töökoormuse tõttu jõuda.

"Vaktsineerimiskava on sotsiaalministeeriumil põhiosas valmis. See on muidugi dokument, mida pidevalt täiendatakse," kommenteeris Kiik ERR-ile. "Oleme valmis seda teisipäeval valitsuskabinetis esitlema, iseasi, kas jõuame seda arutada, sest päevakorras on väga palju teemasid. Loodame, et jõuame."

Kiik lisas, et avalikkuse ette jõuab kava pärast valitsusliikmete tagasisidet.