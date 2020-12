"Minu hinnangul ei ole [valitsuse otsus põhjendatud]. Meil on koolides olnud üksikuid nakatumisi, millele oleme saanud valdavalt kohe jaole. Sellised klassid oleme lükanud automaatselt distantsõppele. Meil on asi kontrolli all ja minu hinnangul on see natukene ebaproportsionaalne Saaremaa suhtes," rääkis Tuisk.

Ta selgitas, et kui näiteks laupäeval on saadud info, et mõnes koolis on olnud nakatunu, siis juba esmaspäevast on kogu see lend koduõppele jäetud: "Reageerime - nagu number tuleb - järgmisest päevast on vähemalt see lend koolist läinud."

Tuisk lisas, et vallas asuvad maakoolid on seni kõik jäänud viirusest puutumata.

Seepärast tegidki Saaremaa vald koos Muhu ja Ruhnu vallavanemaga valitsusele maakonna nimel ametliku pöördumise, et Saaremaale võiks teha erisused, rääkis Tuisk. "Et meie koolid saaksid jätkata kontaktõppega."

Saaremaa ja mandri vahelisi liikumispiiranguid ei poolda

Tuisk ütles ka, et ei pea õigeks liikumise piiramist mandri ja Saaremaa vahel nagu kevadise koroonalaine ajal tehti, kuid seekord siis vastupidiselt - takistades liikumist mandrilt saarele. Kuid ta tunnistas, et selliseid ettepanekuid on vallavalitsusele tehtud.

"Ma usun, et seda ettepanekut me riigile praegu tegema ei hakka, sest need on meie enda inimesed valdavalt, kes seal on. Ja teistpidi - see lukkupanek on meie ettevõtjatele väga karm. Üks asi on koroona, aga teine asi on see, et me peame siin ka elama ja ellu jääma. Kui kogu majandus lukku keeratakse, siis sellest me ka lõpuks ei võida," rääkis Tuisk.

"Üldiselt me ei saa inimeste liikumist piirata, sest meil on meie enda inimesed mandril tööl, nad tahavad kodus käia, nad peavad kodus käima. Küll aga veenduge, kui te tulete oma vanavanematele külla, te olete terved. Kui vähegi kahtlus on, et te olete kas nakatunud või olete olnud kokkupuutes mõne nakatunud, siis lükake oma tulek edasi," palus Tuisk.

Vallavanem ütles, et saarlased on seni olnud väga hoolsad ohutusmeetmete järgimisel. "Me oleme suutnud hästi olla, inimesed on kevadest õppinud, meil käib 99 protsenti inimestest maskiga. Kui vaadata, siis nad käivad isegi vabas õhus maskiga," rääkis Tuisk.

Ta kutsus saarlasi ja külalisi ka edaspidi mõistlikult käituma: "Inimesed peaksid olema teadlikud ja hoidma ennast, minu hinnangul on kõige parem meede ikkagi distantsi hoidmine. Kui ei ole vaja ronida teise inimese külje all, siis ärge ronige. Ja teine asi on maskide kandmine siseruumides."