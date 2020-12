Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Keskerakonna fraktsiooni ja valimisliidu Meie Narva vahel sõlmitud koalitsioonileppe järgi saab Keskerakond volikogu esimehe koha ja linnapeaks Katri Raik. Kokku on kahel fraktsioonil 31-liikmelises volikogus 17 häält.

"Narvas liiguvad asjad praegu väga selgelt. Keskfraktsioon on taastatud, koalitsioonileping on tehtud, nii et soov seda muuta sellisel viisil, mina seda õigeks ei pea," rääkis Karilaid.

Narva piirkonna esimees Yana Toom ütles, et tema pooldab aga laia koalitsiooni, kuhu kuuluksid nii Katri Raik kui ka ekslinnapea Aleksei Jevgrafov.

Keskerakond kaotas võimu Narvas 2018. aastal, kui volikogu liikmed erimeelsuse tõttu Jüri Ratasega erakonnast lahkusid.

"Pealkirjad, et Keskerakond taastas võimu Narvas, on pehmelt öeldes liialdus, sest uues koalitsioonis on neli keskerakondlast ja see fraktsioon, mida nad moodustavad, kannab nime Kesk. Kui meil on neli keskerakondlast, linnapea on sots, abilinnapea on Reformierakonnast, siis nimetada seda Keskerakonna võimuks, on ikka soovmõtlemine," kommenteeris Toom.

Jaanus Karilaid tõdes, et sooviavalduse Keskerakonda astumiseks esitasid Narva volikogu liikmed mitte Narva piirkonna, vaid Ida-Virumaa piirkonna kaudu, kes nende Keskerakonda astumist ka toetas.

"Võib-olla nad tahavad kandideerida näiteks Toila vallas või Narva-Jõesuus või kuskil mujal Ida-Viru piirkonnas. Nii et igasugust poliitilist initsiatiivi võib käsitleda ka positiivselt. Aga Narvas on tehtud täna koalitsioonileping ja ma pole siiani näinud ühtegi ettepanekut seda muuta," rääkis ta.

Yana Toom selgitas, et Narva asub Ida-Virumaal. Narva piirkonna juhatuses oleks olnud tema sõnul häälte vahekord viis-neli nende vastuvõtmise kasuks.

"Meil oli lihtsalt see probleem, et lihtsalt juhatus ei tulnud kokku. Lihtsalt ei olnud kvoorumit. Ja kui ei ole kvoorumit ja tuleb asjad ära otsustada, siis otsustame asjad ära. See tähendab, et mind siis ei olnud. Mina pean ka kohal olema, et oleks Narva piirkond. Aga praegu lennuühendus on nagu ta on," rääkis Toom.

Kas Narva volikogu liikmed, kes selleks on soovi avaldanud, võetakse Keskerakonda, otsutab erakonna juhatus. Erakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et juhatuse koosoleku aeg pole praegu teada.