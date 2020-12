Lavrov kommenteeris Navalnõi mürgitamist pressikonverentsil oma Horvaatia visiidil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda kõike on lõbus lugeda, aga see kõik ja viis, kuidas sellest kõneldakse, räägib vaid ühest - see näitab, et meie Lääne partneritel puuduvad igasugused

eetilised normid ja normaalsed diplomaatilised kombed ja tahtmine pidada kinni rahvusvahelistest õiguslikest standarditest faktide tuvastamisel," rääkis ta.

Sel nädalal avaldas uuriva ajakirjanduse portaal Bellingcat koos mitme ajakirjandusväljaandega info, et Navalnõid jälitasid Siberis FSB keemiaekspertidest agendid.