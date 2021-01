Vene politsei pidas Navalnõi pühapäeval Šeremetjevo lennuväljal kinni.

Veel pole selge, kas tegemist on vahistamisega. Navalnõi võeti kinni passikontrollis, kus ta jättis hüvasti ka koos temaga reisinud abikaasa Julia Navalnajaga.

Ajalehe Moscow Times andmeil advokaati temaga kaasa ei lastud.

Venemaa föderaalne vanglaamet kinnitas Navalnõi kinnipidamist Moskva lennuväljal vahetult pärast tema saabumist Berliinist.

Vanglaamet FSIN kirjutas oma avalduses, et pidas Navalnõi kinni 2014. aasta tingimisi karistuse katseaja nõuete "korduva rikkumise" eest, lisades, et ta jääb vahi alla kuni kohtu otsuseni.

Vanglameti sõnul on opositsionääri advokaati tutvustatud määrusega, millega Navalnõi tagaotsitavaks kuulutati, aga ka ameti esildisega kohtule tingimisi karistuse muutmiseks.

FSIN ähvardas juba detsembri lõpus Navalnõid vanglakaristusega, kui ta vastavalt 2014. aastal määratud 3,5-aastase karistuse katseaja tingimustele ennast näitamas ei käi.

Katseaeg oli määratud algselt viieks aastaks ja seda pikendati hiljem aasta võrra.

Tollast omastamis- ja rahapesusüüdistust peab Navalnõi poliitiliselt motiveerituks ning Euroopa Inimõiguste kohus on nimetanud seda ebaseaduslikuks.

Reinsalu: Vene võimude küüniline käitumine on vastuvõetamatu

Balti riikide välisministrid tegid pühapäeval ühisavalduse, kus mõistsid Navalnõi kinnipidamise hukka ning nõudsid Vene opositsiooniliidri kohest vabastamist.

"Aleksei Navalnõi kinnipidamine Vene võimude poolt on täiesti lubamatu. Me nõuame tema kohest vabastamist. Euroopa Liit peaks kiiresti tegutsema, ja kui teda ei vabastata, kaaluma sanktsioonide kehtestamist vastusammuna sellele räigele sammule," teatasid välisministrid.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Vene ametivõimude küüniline käitumine on täiesti vastuvõetamatu.

"See küüniline käitumine, et Venemaa võimud püüavad mingeid justiitsrepressioone rakendada Navalnõi suhtes, on täiesti vastuvõetamatu. Balti riigid on väga ühesel seisukohal ja kindlasti taotleme Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist laiendatult Venemaa ametiisikute suhtes, kui Navalnõid viivitamatult ei vabastata," lausus Reinsalu.

Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Venemaa võimuesindajatele juba pärast Navalnõi mürgitamist. Reinsalu hinnangul oleks täiendavatel sanktsioonidel mõju Vene võimudes tegevusele.

"Kuidas Vene ametivõimud praegu käituvad, on nende poliitilise taktika küsimus. Meie seisukoht on ühene: see ei ole mingi juriidiline õiguspärane menetlus, vaid justiitsrepressioonid inimese suhtes, keda need ametivõimud püüdsid mürgitada ehk tappa. Kas ta vabastatakse või mitte, on teadmata, kuid Euroopa Liidu jõuline käitumine, ma usun, mõjutab ka Vene ametivõime," lausus Reinsalu.

Navalnõi kinnipidamise mõistis hukka ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel. "Aleksei Navalnõi kinnipidamine Moskvasse saabumisel on vastuvõetamatu. Ma kutsun üles Vene võime tema viivitamatuks vabastamiseks," kirjutas Michel sotsiaalmeedias.

Lennuk suunati ümber

Mürgitamisest tervenenud Navalnõi naasis pühapäeval Berliinist lennukiga, mis pidi algselt maanduma Vnukovo lennuväljal.

Lennuk, mille pardal oli Navalnõi, suunati ära Moskva Vnukovo lennuväljalt, kuhu olid kogunenud tema poolehoidjad ja ajakirjanikud, ütles lennukis viibivad AFP ajakirjanikud.

Berliinist startinud lennuki piloot lausus reisijaile, et maandub umbes 20.20 kohaliku aja järgi (19.20 Eesti aja järgi) hoopis Šeremetjevo lennuväljal.

Navalnõi liitlased peeti Moskva lennujaamas kinni

Vene politsei pidas pühapäeval Moskva lennuväljal kinni neli Navalnõi toetajat, kes olid talle lennujaama vastu tulnud.

Navalnõi korruptsioonitõrjefondi juht Ivan Ždanov kirjutas Twitteris, et nelja kinnipeetu seas oli ka tema võtmeliitlane Ljubov Sobol. Kohalike ajakirjanike filmitud videos on näha, kuidas Sobolit ja teisi lennujaamast minema toimetatakse.

Navalnõi teatas oma kavast Berliinist Moskvasse lennata kolmapäeval, hoolimata Vene võimude ähvardusest ta uuesti trellide taha panna. Vene vanglateenistuse sõnul ootab teda naastes viivitamatult vahistamine.

Lennuk, millega Navalnõi Venemaale lendab, pidi Berliinist õhku tõusma kell 15:45, kuid õhkutõus hilines poolt tundi, teatas Soome ringhääling Yle. Navalnõi oli varem Soome ajakirjanikule öelnud, et tema Venemaale naasmist ei pelga. "Miks ma peaksin kartma? Mida halba võib seal minuga juhtuda?" ütles Navalnõi.

Navalnõi kutsus üles oma toetajaid Moskvas Vnukovo lennuväljale talle vastu tulema. Tuhanded inimesed on sotsiaalmeedias juba tema üleskutsele vastanud.

Navalnõi postitas lennukist sotsiaalmeediasse ka lühikese video, kus ta on koos oma abikaasaga.

Navalnõi, kes on süüdistanud enda mürgitamises Kremlit, väidab, et Vene president Vladimir Putin üritab nüüd õiguslikke sammudega heidutada teda koju tulemast. Kreml on korduvalt eitanud enda rolli opositsioonijuhi mürgitamises.

Aleksei Navalnõi toetaja pühapäeval Brandenburgi lennujaamas ees.

Navalnõid ähvardab vangla

Detsembri lõpus ähvardas Venemaa föderaalne vanglaamet Navalnõid vanglakaristusega, kui ta vastavalt 2014. aastal määratud karistuse katseaja tingimustele ennast näitamas ei käi.

Tollast omastamis- ja rahapesusüüdistust peab Navalnõi poliitiliselt motiveerituks ning Euroopa Inimõiguste kohus on nimetanud seda ebaseaduslikuks.

Navalnõi jagas mõne päeva eest Twitteris Moskva linnakohtu dokumenti, mille alusel saab pöörata tema tingimisi karistuse reaalseks vanglakaristuseks. Navalnõi sõnul tahab Putin teda karistada närvimürgirünnakust väljatuleku eest.

"Putin on nii vihane, et ma tema mürgitamiskatse üle elasin, et ta pöördus föderaalse vanglaameti poole nõudega minna kohtusse ja pöörata mu tingimisi karistus tegelikuks," kirjutas ta.

Moskva Vnukova lennuväli, kus lennuk Navalnõiga maanduma peaks, teatas möödunud nädalal epidemioloogilistele kaalutlustele viidates, et keelab ajakirjanike pääsu terminali.

Paljusid Navalnõi poolehoidjaid on oodata terminali teda tervitama, kui tal õnnestub kinnipidamiseta passikontroll läbida.

Turvameetmeid lennujaamas pühapäeval karmistati ning selle juurde on saabunud mitu vangide transportimiseks mõeldud sõidukit.

Sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta ja opositsiooniline sotsiaalmeedia kirjutasid pühapäeval, et paljud Navalnõi pooldajad Peterburis tõsteti maha Moskvasse suunduvatelt rongidelt või takistati neil istumast laupäeva õhtul või pühapäeva hommikul väljuvatele lendudele. Teiste seas ka tema personali koordinaatorit Peterburis.

Navalnõi kukkus kokku 20. augustil lennul Tomskist Moskvasse, olles käinud toetamas kohalikel valimistel kandideerivaid opositsioonikandidaate.

Teda esialgu ravinud Venemaa arstid ütlesid, et nende tehtud analüüsid mingeid mürke ei näidanud.

44-aastane Kremli kriitik toimetati 22. augustil Berliini, ta viibis koomas ja oli juhitaval hingamisel.

Saksamaa teatel näitasid toksikoloogilised analüüsid, et Navalnõid mürgitati Nõukogude-aegse närvimürgi Novitšokiga. Prantsusmaa ja Rootsi on samuti Saksamaa väiteid kinnitanud.

Kreml eitab igasugust seotust mürgitamisega ning süüdistab lääneriikide juhte opositsiooniliidri haigusega seotud desinformatsiooni kampaania algatamises.

Möödunud kuul avaldas Navalnõi salvestise telefonikõnest, mis tal oli väidetava Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajaga, kellelt ta pettis välja tunnistuse, et FSB proovis teda tappa ja pani tema aluspükstesse närvimürki.

FSB nimetas salvestist võltsinguks.

Uuriva ajakirjanduse portaal Bellingcat avaldas hiljuti Navalnõid väidetavalt aastaid jälitanud FSB agentide nimed ja pildid.

President Vladimir Putin ütles läinud nädalal, et kui Venemaa julgeolekuteenistused oleks Navalnõi mürgitamise taga, oleks viimane surnud.