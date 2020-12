Peale Suurbritannia uurimisrühma Bellingcat väiteid, et Kremli kõrged ametnikud andsid käsu mürgitada Venemaa opositsiooni juhtfiguuri Aleksei Navalnõi, on Saksamaal mitmed poliitikud taas nõudnud valitsuselt Nord Stream 2 gaasijuhtmeprojekti lõpetamist.

Opositsiooniline Saksamaa roheliste partei kutsus kantsler Angela Merkelit loobuma Venemaaga koostöös rajatava merealuse gaasijuhtme Nord Stream 2 projektist ja tagama president Vladimir Putini poliitiliste vastaste turvalisus.

"See on hämmastav, et Saksamaa valitsus pole reageerinud Bellingcati poolt kirjutatud avastustele," ütles Saksamaa roheliste partei parlamendisaadik Manuel Sarrazin.

"Kui Saksamaa valitsus nõustub, et Bellingcati avaldatud tõendid on usaldusväärsed, siis lõpuks peab Putinit kohtlema sellisena nagu ta on: demokraatia ja vaba Euroopa vaenlane, kes kasutab kõiki meetmeid oma poliitiliste vastaste eemaldamiseks," lisas Sarrazin.

Saksamaa kantsler Angela Merkel on nõudnud Moskvalt kiiret selgitust, kuid pole seni sanktsioone kehtestanud.

Sel nädalal kommenteeris Merkel parlamendis Saksamaa valitsuse lähenemist Venemaale.

"Tõsised sündmused, mis juhtusid Navalnõiga, näitavad seda, et Saksamaa ei saa ignoreerida Venemaal toimuvat reaalsust. Siiski on meie eesmärk säilitada head strateegilised suhted Kremliga," teatas Merkel.

Parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale esimees Tino Chrupalla palus Merkelil teha Venemaale lähenemisel uus algus. Eelmisel nädalal kohtus Chrupalla Moskvas Sergei Lavroviga ja avaldas oma toetust Nord Stream 2 projektile.

Venemaa valitsus on samuti Bellingcati väiteid kommenteerinud.

"Me oleme harjunud, et meie lääne partnerid esitavad meedias valeväiteid, olgu need seotud häkkerite rünnakuga või mürgitamistega, meie jaoks on see lihtsalt meelelahutuslik lugemine," teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

Peale Venemaa valitsuse avaldust kommenteeris Bellingcati väiteid ka Venemaa riigimeedia.

"See on raske lugemine ja pakub materjali psühhiaatrite jaoks," kommenteeris Venemaa riigile kuuluv Pervõi Kanal.

USA senaator Ted Cruz väitis, et ka üksnes uued USA sanktsioonid takistavad Venemaa gaasitoru lõpuleviimist Euroopasse. "See projekt ei hakka kunagi gaasi Euroopasse viima," ütles Cruz.

Sel nädalal avaldas Suurbritannias asuv uurimisrühm Bellingcat tõendid, et Venemaa julgeolekuagentuur FSB plaanis Aleksei Navalnõi mürgitamist mitu aastat. Samuti väideti, et tapmiskatse kiitsid heaks Kremli kõrged ametnikud.