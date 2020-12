Navalnõi arstid avaldasid tõendid Novitšoki-mürgistusest

Berliini Charite haigla arstid kirjeldasid teadusajakirjas The Lancet avaldatud artiklis sümptomeid, mis Navalnõil augustis ravile saabudes olid.

"Jälilesaamine Novitšokile ja selle biotransformatsiooni produktidele võttis selle juhtumi puhul mitu päeva alates sellest, kui diagnoositi koliinesteraasi inhibiitori mürgitus, ja see ei mõjutanud otsuseid ravi kohta," kirjutati artiklis.

Samuti pakuti infot tema reaktsioonidest ravimitele ning läbiviidud kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia uuringute kohta.

Navalnõi toimetati Saksamaale ravile pärast seda, kui ta lennul Siberist Moskvasse kokku kukkus.

Lääneriikide eksperdid on kindlaks teinud, et Navalnõi mürgitati Nõukogude Liidus väljatöötatud närvimürgiga Novitšok, millele on ligipääs vaid Vene võimudel. Moskva on süüdistusi tõrjunud.

Navalnõi kirjutas Facebookis, et Venemaa president Vladimir Putin peaks nüüd kergendust tundma.

"Igal pressikonverentsil ta hüüab, kätega vehkides, millal sakslased oma andmed neile annavad," kirjutas ta. "Nüüd see pole enam oluline, meditsiinilised andmed on avaldatud ja tervele maailmale kättesaadavad," teatas Navalnõi.

Sel nädalal avaldas Navalnõi salvestise vestlusest ühe väidetava FSB agendiga, kes tunnistas tema mürgitamise üles. Navalnõi teeskles vestluses Vene julgeolekunõukogu ametnikku.

Venemaa kutsus teisipäeval Euroopa Liidu diplomaadid vaibale ja teatas, et kehtestab EL-i liikmesriikidele vastusanktsioonid.