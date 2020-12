Navalnõi haigestus rängalt reisil Siberist Moskvasse augustis ja ta toimetati Omski linna haiglasse ja sealt edasi viidi ta ravile Berliini.

Eksperdid mitmest lääneriigist on jõudnud järeldusele, et Kremli kriitik mürgitati Nõukogude Liidus loodud närvimürgiga Novitšok.

Sel nädalal avaldatud mitme väljaande ühises uurimusloos olid toodud ära nimed ja fotod Vene julgeolekuteenistuse (FSB) keemiarelvade ekspertidest, kes on jälitanud Navalnõid juba mitu aastat.

Putin ütles oma aastalõpu pressikonverentsil, et uurimusloo näol on tegemist USA eriteenistuste materjalide "legaliseerimisega".

Kui USA eriteenistus toetab Navalnõid, siis peab Venemaa loomulikult teda jälitama, sõnas ta.

"Kuid see kõik ei tähenda üldse, et teda on tarvis mürgitada," ütles Putin.

Ta lisas, et kui Vene eriteenistus oleks tahtnud Navalnõid mürgitada, siis oleksid nad selle "lõpuni viinud".

Uuriva ajakirjanduse portaali Bellingcat juhtimisel koostatud uurimusloos väideti, et FSB agendid jälitasid opositsiooniliidrit regulaarselt alates 2017. aastast.

Bellingcati sõnul jõudsid nad sellele järeldusele sealjuures telefoni- ja reisiandmete uurimisel.

Navalnõi mürgitamist puudutav artikkel ei too välja otsest kontakti Kremli kriitiku ja mainitud agentide vahel. Vene võimud on eitanud igasugust rolli Navalnõi haigestumises.

Euroopa Liit on kehtestanud reisikeelud ja külmutanud kuue inimese varad, keda kahtlustatakse Navalnõi mürgitamises, sealjuures on sanktsioonid kehtestatud FSB direktorile Aleksandr Bortnikovile.

Navalnõi on teatanud, et naaseb Venemaale pärast seda, kui ta tervis on Saksamaal taastunud.

Putin: vajame Navalnõi mürgitamise uurimise alustamiseks Lääne teavet

Putin ütles pressikonverentsil, et Venemaa on valmis uurima opositsionäär Aleksei Navalnõi haiglasse viimise asjaolusid, kuid lääneriigid peavad jagama oma informatsioon.

"Me oleme valmis uurima. Kui kellelgi on andmeid, et kasutati keemiarelva, antud juhul Novitšokki, palume teid: edastage, palun, meile see teave," sõnas Putin.

Ta meenutas, et Venemaa oli valmis saatma ühisuurimiseks oma asjatundjaid Saksamaale, Rootsi ja Prantsusmaale.

"Ja palume teid... tuua meile bioloogilist materjali või esitada vähemalt ametlik järeldus," käis president peale.

Ta pöördus BBC ajakirjaniku poole, kes tõstis Navalnõi teema, küsimusega: "Miks meile ei ole siiamaani, vaatamata Vene peaprokuratuuri ametlikule palvele, esitatud ametlikku järeldust?"

Venemaal käib Navalnõi osas esialgu uurimiskontroll, kuid kriminaalasja ei ole algatatud.