Ligi üheksa ja pool miljardit eurot maksva gaasitoru ehitus on seisnud üle-eelmise aasta detsembrist, mil toonane ehitaja, Šveitsi ettevõte Allseas projektist taganes. Põhjuseks võimalikud USA sanktsioonid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eelmisel aastal lahkus samal põhjusel ka Norra ohustuskontrolli ettevõte DNV GL.

Ent Washingtoni vastuseisust hoolimata pidi Gazprom enda alustega ehitust reedel jätkama. Pärastlõunal ütles aga Nord Stream 2 konsortsiumi esindaja Saksa ajalehele Handelsblatt, et toru paigaldamise taaskäivitamine selgub alles kuu lõpus.

Millest ehitustööde edasilükkumine põhjustatud on, pole teada, kuid ka siin võib USA käsi mängus olla. Nimelt teavitas nende välisministeerium teisipäeval otse firmasid, kes sanktsioonide alla sattuda võivad. Üheks neist peetakse torujuhtme kindlustajat Zürich Insurance Groupi.

Brügeli mõttekoja analüütiku Simone Tagliapetra sõnul võib gaasitorust saada nüüd osa USA uue administratsiooni soovist transatlantilisi suhteid parandada.

"Biden on peenetundelisem sakslaste suhtes kui Trump. Samuti on võimalus see projekt kaasata transatlantiliste suhete parandamise algatusse. Usun, et peamiseks küsimuseks saaks seal kokkulepe säilitada teataval määral gaasitransiiti läbi Ukraina," kommenteeris analüütik.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Kristlike Demokraatide Liidu europarlamendi liikme Michael Gahleri sõnul ei meeldi talle torujuhe ega USA sekkumine.

"Poliitiliselt oleksin eelistanud, et meie - eurooplased ja sakslased - suudame selle projekti peatada," sõnas ta.

Gahleri hinnangul kinnitab ehituse jätkumine veelgi enam projekti poliitilist motiivi, sest Euroopa Liidu rohepööret arvestades pole selles enam loogikat.

"Eraettevõte, mis oleks teinud arvutuse, kas teist gaasitoru on mõtet ehitada, ei oleks saanud jõuda lahenduseni, et sellel on majanduslik mõte," ütles Gahler.