Norra ettevõte loobus Nord Stream 2 projektis osalemisest

"DNV GL lõpetab kõik Nord Stream 2 torujuhtmesüsteemi kontrollimistoimingud ja praeguses olukorras ei saa me torujuhtme valmimisel sertifikaati välja anda," teatas ettevõte avalduses.

DNV GL pressiesindaja sõnul langetati Nord Stream 2 projektist loobumise otsus pärast USA-s reedel vastu võetud õigusakte.

Venemaa esindajad keeldusid kommenteerimast, kuidas DNV GL-i projektist loobumise otsus Nord Stream 2 edasist ehitust mõjutab.

USA varasemate sanktsioonide pärast on Nord Stream 2 projektist loobunud Šveitsi torupaigaldusfirma Allseas.

USA ametnikud ütlesid eelmisel nädalal, et sanktsioone Nord Stream 2 vastu tuleb veel.

"Oleme sellele projektile suure löögi andnud ja nüüd me plaanime selle lõplikult lõpetada," ütles üks USA ametnikest.

USA valitsus leiab, et Nord Stream 2 on geopoliitiline projekt, mille eesmärk on suurendada Euroopa Liidu sõltuvust Venemaast. USA seisukohta jagavad mitmed Kesk-Euroopa ja Põhjamaade riigid.

Saksamaa valitsus on siiski lubanud jätkata gaasitoru projektiga, isegi kui uus Bideni administratsioon jätkab sanktsioonidega.

"Meil ei ole mõtet rääkida Euroopa suveräänsusest, kui me peame tulevikus tegema nii nagu Washington tahab," teatas Saksamaa välisminister Heiko Maas.

"Tähtis on see, et Saksamaa ja USA töötaksid ühiselt kesksetes strateegilistes ja geopoliitilistes küsimustes," lisas Maas.

Nord Stream 2 projekt maksab 9,5 miljardit eurot ja selle valmimisel umbes 80 protsenti Venemaa gaasiekspordist liiguks läbi Saksamaa. See võimaldaks Venemaal saavutada suuremat poliitilist mõjuvõimu Ida-Euroopa riikides, eriti Ukrainas.

Nord Stream 2 projekti on peale Venemaa rahastanud veel Saksamaa firmad Uniper ja Wintershell, Inglise-Hollandi naftafirma Royal Dutch Shell ja Prantsuse ettevõte Engie.