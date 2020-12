Sutter: tuuleparkide piiramisel liiguvad investeeringud Eestist välja

Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul kaalub ettevõte Eleringi otsuse Tootsi tuulepark toetusest ilma jätta vaidlustamist, otsuse langetamiseks on aega 30 päeva. Sutter märkis, et kui Eestis pole võimalik tasuvaid taastuvenergia investeeringuid teha, peab riigifirma selle valdkonna investeeringud tegema väljaspool Eestit.

"Me tutvume selle otsusega põhjalikult, meil on kuu aega selleks aega, ja siis me otsustame, mis teeme edasi," ütles Sutter ERR-ile.

"Kui me Eestis ei suuda paika saada, kuidas neid investeeringuid Eestis ära teha, siis meie tegevus saab olema see, et meie investeeringud lähevad Eestist välja ja sellest on mul eestlasena väga kahju," nentis ta.

Sutter märkis, et Eesti Energia tegutseb Soomest kuni Poolani ning see võib tähendada, et investeeringud tuuleparkidesse tehakse mujal kui Eestis.

Tootsi tuulepargi arendamisse on tema sõnul investeeritud 10 aastat ja 50-60 miljonit eurot. "Ja see tuulepark võiks täna juba valmis olla. Aega on läinud meeletult palju vaidlemiste ja kohtus käimiste peale ja jällegi – see tuleb ära teha, aga me kaotame aega ja sellest on kahju."

"Kui meil ikkagi on nii suur taastuvenergia ambitsioon ja me tahame selle kuidagi ära teha, siis peame selle ära tegema. Poliitilised eesmärgid on poliitiliste tugedega – kui meie soojuselektrijaamad maksavad lõppeval aastal 100 miljonit erinevaid keskkonnamakse, siis taastuvenergiat toetatakse 100 miljoniga Eestis ja see elekter tuleb samale turule,"rääkis ta.

"Kui me ütleme, et me peame kordades oma taastuvenergia toodangut suurendama, siis kuidagi tuleb ka see tulevik ära kindlustada, et see energia tuleks. Tuuleenergia on sellepärast hea, et ta on omahinna poolest kõige odavam taastuvenergia ja teiseks selle toetusskeemil on lagi peal," sõnas Sutter. "Detsembris juba täna me toodame tuuleenergiat ilma toetusteta".

"Kui me teeme investeeringu 200 miljonit ja teeme selle 20-25 aasta peale tulevikku, siis see ebakindlus on ülisuur," sõnas Sutter.

Sutteri sõnul on vaja lahendust, mis võimaldaks teha investeeringuid taastuvenergiasse teatud kindlusega. Ta märkis, et Tootsi tuulepargi arendust ja ehitamist alustati sel ajal kui tegemist oli ainsa kehtiva toetusskeemiga. "Me näeme, et see on täiesti iseenesestmõistetav, et selle skeemi järgi peaks ka toetuse saama ja tuulepargi valmis ehitada. Tarbijatele koormus ei suurene, sest lagi on seal peal. Üle 32 miljoni tuuleenergiale selle skeemi läbi toetust minna ei saa," lisas ta.

"Meil on kuu aega aega, loeme ta korralikult läbi ja vaatame, mis seal kirjas on ja siis otsustame," kommenteeris ta Eleringi otsust.

Elering otsuse kohaselt ei saa Enefit Greenile kuuluv Tootsi tuulepark valmimisel taastuvenergia toetust niinimetatud vana skeemi järgi, sest arendaja polnud võtnud endale pöördumatuid kohustusi tuulepargi rajamiseks.

Enne 2017. aastat rajatud tuulepargid saavad 12 aasta jooksul peale turuhinna toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad.