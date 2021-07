USA justiitsministeerium: Vene häkkerid ründasid prokuratuuri

Justiitsministeeriumi andmeil murti sisse nelja New Yorgis asuva prokuratuuri 80 protsendi töötajate Microsofti meilikontodele. Ministeeriumi sõnul murti häkkimiskampaania käigus sisse 27 USA prokuratuuri vähemalt ühe töötaja meilikontole.

Ministeerium kinnitas reedel tehtud avalduses, et usub, et meilikontosid rünnati ajavahemikus 2020. aasta 7. maist kuni 27. detsembrini. Selline ajaraam on märkimisväärne seetõttu, et SolarWindsi küberrünnak, mille käigus rünnati kümneid eraettevõtteid ja mõttekodasid, aga ka USA valitsusasutusi, avastati ja tehti teatavaks detsembri keskpaigas.

President Joe Bideni administratsioon teatas vastukaaluks SolarWindsi rünnakule ja 2020. aasta presidendivalimistesse sekkumisele sanktsioonidest, sealhulgas Vene diplomaatide väljasaatmisest. Venemaa on igasuguseid küberrünnakuid eitanud.

USA kohtute haldusamet kinnitas jaanuaris, et ka neid rünnati, mis andis SolarWindsi häkkeritele veel ühe sisenemispunkti, et varastada konfidentsiaalset infot, nagu ärisaladusi, luure sihtmärke, vilepuhujate ülevaateid ja vahistamismäärusi.

Rünnati mitmeid suuri prokuratuure nagu Los Angelese, Miami, Washingtoni ja Virginia piirkonna idapiirkonna prokuratuure.

New Yorgi lõuna- ja idapiirkonna prokuratuurides rünnati suure arvu töötajate meilikontosid ning seal tegeldakse ühtede kõige olulisemate kohtuasjadega kogu riigis.

Ministeeriumi teatel on ohvreid teavitatud ning töötatakse selle nimel, et vähendada häkkimise tagajärjel tekkinud "korralduslikke, julgeoleku ja privaatsuse ohte". Jaanuaris kinnitas ministeerium, et puudub info selle kohta, et häkiti ka salastatud info edastamise süsteemidesse.

Ministeerium ei täpsustanud, mis laadi infot varastati ja millist mõju taoline rünnak käimasolevatele kohtuasjadele avaldada võib.

USA kongressi liikmed avaldasid pahameelt selle üle, et Bideni administratsioon pole jaganud rohkem infot SolarWindsi küberrünnaku mõjude kohta.

Associated Press teatas varem, et SolarWindsi häkkerid murdsid sisse toonase sisejulgeoleku ministri Chad Wolfi meilikontole, kelle üheks tööülesandeks on muuhulgas välisriikidest lähtuva ohu tuvastamine.