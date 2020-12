Piirialal torkab Eesti ja Läti erinev lähenemine koroonale silma

Eriti on seda tunda piirialal, kus erinevad nii haridusasutuste kui ka kaupluste töökorraldus. Valgas ja Valkas ühiseks kavandatud piiriülene jõululaat toimus vaid Eesti poolel, sest Lätis on välimüük keelatud.

Sellist vaatepilti nagu reedel päeva teises pooles Riias, pole ammu nähtud - liiklus Läti pealinnas kohati seisis ja ühistransport hilines tunde, sest rahvas suundus kaubanduskeskustesse. Veel viimane poeõhtu enne kolmenädalast vaikuseaega, mis tähendab, et kuni 11. jaanuarini on võimalik poest osta vaid neid kaupu, milleta pole kolm nädalat võimalik hakkama saada.

Kui Lätis on kauplemist piiratud juba mitmel nädalavahetusel, siis nüüd kehtestas valitsus kõigiks päevadeks ühesuguse korra, et rahvas asjatult ei koguneks. Asemele soovitatakse piiranguvaba e-poodlemist.

"No vaatame - katsume umbes kahemeetrist vahet siiski hoida. Küll läheb kõik hästi!" on poodi osturetkele suundunud Agita optimistlik.

"Saaks juba rutem siit välja! Olen tülpinud. Jube palav ja nii palju rahvast," ütleb teine ostja Inese.

"Viimasel ajal on igal nädalal haigestunud üles saja kaubanduskeskuste töötaja. See on päris suur arv," põhjendab piirangut Läti majandusminister Janis Vitenbergs.

Piiriomavalitsused Valga ja Valka, mille elanike jaoks on teise riiki minek sama valla piires jätkuvalt piiranguvaba, plaanisid ühist jõululaata - kui Lätis on see keelatud, siis mõni samm Eesti poole võis välimüük toimuda.

"Eks inimeste käimine laadal ole vähenenud. Ja ostmine ikkagi ka," tõdes Võlli-Kingu talu kaupleja Heino Johanson.

Ja kui Lätis nädalavahetustel alkoholi osta ei saa, siis Eesti poodidest ikka saab. Kui Lätis on nüüd juuksuri- ja maniküürisalongid kinni, teatrietendusi ja kontserte ei toimu juba nädalaid ja toidukohad võivad toitu vaid kaasa müüa, siis Eestis on seski suhtes olukord vabam.

Mõlemal pool piiri laste huvitegevust korraldav stuudio Joy on erinevate piirangute rägastikus otsinud lahendusi, kuidas lapsed ei jääks oma elukoha tõttu ebavõrdsesse olukorda.

"Lätis on kõik keelatud, ja juba ammu. Juba kaks kuud on seal kaugõpe ja kõik huviringid on pandud kinni. Ainult Valga-Valka on veel justkui eraldi saareke, sest siin pole võimalik vahet teha, kui näiteks mees töötab Valkas ja naine Valgas ning kui lapsed õpivad Läti koolis, aga käivad huviringides Eesti poolel," põhjendab erisust stuudio Joy juht Marina Jerjomina.

Läti epidemioloogidelt ja infektsionistidelt küsitakse järjest enam, miks on naabrite juures piirangud nii erinevad ning näiteks Leedu nakatumisnäitajad Läti ja Eestiga võrreldes ka.

"Norra ja Soome on suutnud nakatumist kontrollida väiksemate piirangutega kui meie. Ja see on nii tänu sellele, et rahvas hoiab ühte," usub Läti peainfektsionist Uga Dumpis.

Nii Eesti kui ka Läti poolel võis pühapäeval näha politseipatrulle ning Läti piirivalve on tihendanud kontrolli, veendumaks, et riiki sisenejad on täitnud elektroonilise koroonadeklaratsiooni.