Trump lükkas kongressis kinnitatud päästepaketi tagasi

Trump nimetas abipaketti häbiasjaks ning nõudis, et seadusandjad rohkem kui kolmekordistaksid abimakseid ameeriklastele.

Trump ei öelnud otse välja, et ta ei allkirjasta seadust, mis võeti esmaspäeval suure häälteenamusega vastu kongressi mõlemas kojas. Ta rõhutas, et ei ole sellega nõus.

"See on tõesti häbiasi," ütles Trump Twitterisse postitatud videosõnumis.

"Ma palun kongressil muuta seda seadust ja suurendada naeruväärselt madalat 600 dollarit 2000 dollarini, või 4000 dollarini paaridele. Ma kutsun ka kongressi koheselt saama lahti raiskavatest ja mittevajalikest punktidest selles seaduses, ning saatma mulle sobiva seaduse."

Esindajatekoda kiitis esmaspäeval ootuspäraselt heaks 900 miljardi dollari suuruse koroonatoetuspaketi, mille eesmärgiks on majanduse ergutamine ja mille üle kongress oli eelnevalt mitu kuud vaielnud. Päästepaketi poolt hääletas 359 ja vastu oli 53 rahvaesindajat.

Kokkulepe hõlmab muu hulgas näiteks väikeettevõtete ja töötute toetamist ning toetust koroonaviiruse vaktsiinide levitamise tõhustamiseks.

Kongressi liidrid teatasid juba päev varem, et seadusandjad jõudsid kokkuleppele uues paketis koroonapandeemiast räsitud maailma suurima majanduse ergutamiseks.

"Leppisime kokku pea 900 miljardi suuruses paketis. Selles on suunatud poliitikameetmed juba niigi liiga kaua oodanud majandusraskustes ameeriklaste aitamiseks," ütles oma pühapäevases avalduses senati vabariiklasest liider Mitch McConnell.

Demokraadist esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ja senati vähemuse juht Chuck Schumer kinnitasid vabariiklaste ja Valge Majaga saavutatud kokkulepet.

Pakett sisaldab eeldatavalt abi vaktsiini laialijagamise ja logistika tarvis, täiendavat töötuhüvitist 300 dollarit nädalas ja 600-dollarist ühekordset otsetoetust.

Biden palub kongressil võtta vastu veel üks pandeemiaabi pakett

Valitud president Joe Biden ütles teisipäeval, et ta palub kongressil võtta vastu veel üks pandeemiaabi pakett pärast seda, kui ta 20. jaanuaril riigipeana ametisse astub.

"Kongress tegi oma tööd sel nädalal. Ja ma saan ja pean paluma neil teha seda uuesti järgmisel aastal," ütles Biden pühade-eelses pöördumises ameerika rahvale.

"Me peame töötama parteiülesel viisil," ütles Biden ja lisas: "See on ainus viis, kuidas me sellest läbi tuleme." Ta hoiatas samas: "See seadus on alles esimene samm, sissemaks. Teha on palju rohkem tööd, järgmise aasta alguses. Ma esitan kongressile oma plaanid, mis tuleb järgmisena."

Biden nimetas vajadust eraldada suuremad ressursid vaktsiinide laialijagamisele, testimisele koolide taasavamiseks ning toetusteks igaühele alates tuletõrjujatest ja politseinikest ning lõpetades meditsiiniõdedega.

"Lihtne tõde. Meie süngeimad päevad võitluses Covidi vastu on ees, mitte selja taga. Me peame end valmis seadma."