Lukas: Tallinna ja Harjumaa kultuuriasutused saavad viis päeva sulgemiseks valmistuda

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles ERR-ile, et kultuurielu läheb sarnaselt Ida-Virumaaga kinni vaid Tallinnas ja Harjumaal.

"On kolmenädalane avaliku kultuuritegevuse, kontserttegevuse, teatrite ja kino paus," selgitas minister.

Lukas sõnas, et pidas kolmapäeval kultuuriasutustega ka koosoleku ning neil on viis päeva aega kolmenädalaseks sulgemiseks valmistuda.

"Aga ma loodan, et siis on võimalik juba viia nakkuskordaja nii alla, et alates tõnisepäevast, 17. jaanuarist saab kultuurielu jälle lahti teha," lisas ta.

28. detsembrist 17. jaanuarini kehtivad piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal

Meelelahutusteenuste osutamine on keelatud igal pool, nii kasiinodes, bowlingu ja piljardisaalides, täiskasvanute klubides kui ka majutusasutuste ruumides.

Majutusettevõtted tohivad Harjumaal ja Tallinnas jätkuvalt pakkuda majutusteenust. Seda tohivad alates 28. detsembrist pakkuda ka majutusettevõtted Ida-Virumaal.

Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Külastajate jaoks peavad uksed sulgema kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Piiranguid ei kohaldata professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Samuti ei kehti piirang erivajadustega inimestele.

Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, seal hulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Külastajate jaoks peavad olema suletud ka muuseumid ja näitusasutused. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest.

Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelisele rühmale ja treenerile.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks, kuid järgida tuleb terviseameti ja kohaliku omavalituse poolt antavaid suuniseid viiruse leviku tõkestamiseks.