USA West Pointi sõjaväeakadeemiat raputab petuskandaal

Mais esitati rohkem kui 70 West Pointi kadetile petmise süüdistus seoses matemaatikaeksamiga.

Kadetid olid koroonaviiruse epideemia pärast distantsõppel ja õppejõud avastasid nende vastustes sarnaseid vigu.

"Kadett ei valeta, peta ega varasta ega tolereeri neid, kes seda teevad," seisab eliitsõjakooli aukoodeksis.

"Kadette peetakse vastutavaks koodeksi rikkumises," ütles sõjakooli kõneisik Christopher Ophardt.

Uurimise järel loobuti süüdistustest kahe kadeti vastu ja neli kadetti lahkus omal soovil West Pointist.

Ülejäänud 67 õppurist 55 tunnistas end süüdi ning nad suunati läbima rehabilitatsiooniprogrammi.

"Kaheksa suhtes viiakse läbi täiendav uurimine ja neli astuvad kooli juhtkonna ette," ütlesid West Pointi ametnikud.

"Kui sõjavägi üritab akadeemias petmise mõjusid alahinnata, on see oht meie riiklikule julgeolekule. Me loodame, et sõjavägi ütleb meile ausalt, millal peaksime sõdu pidama ja millal võime sõja võita," sõnas West Pointi tsiviilõiguse professor Tim Bakken.

Tegu on suurima petuskandaaliga West Pointis alates 1976. aastast, mil 152 kadetti said süüdistuse petmises ning USA relvajõudude minister määras asja uurima erikomisjoni.

Uurimisel jõuti järeldusele, et õppurite õigusi ei austatud ning aukoodeksi uurimisprotsessi ei viidud kohaselt läbi.

New Yorgist umbes 100 kilomeetri kaugusel Hudsoni jõe ääres asuv West Pointi sõjaväeakadeemia asutati 1802. aastal.