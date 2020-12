Haapsalu side- ja raudteemuuseum plaanib raudtee valmimise ajaks laienemist

SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid haldab viit muuseumi. Kui 2019 külastas neid kokku veidi üle 80 000 inimese, siis 2020 jäi see number 65 000 juurde.

Külastajate meelitamiseks jäid pikemalt kasutusele madalhooja hinnad, mis tähendas koos väiksema inimeste arvuga, et käive langes eelnenud aastaga võrreldes umbes 50 protsenti.

Sihtasutuse juht Anton Pärn toonitas, et väga oluline oli kevadine kriisiabi. Koondamislainet aitasid ära hoida ka ümberkorraldused.

"Me ei saanud avada sel suvel oma aurupaati Kallis Mari, osad meie majad töötasid viis päeva nädalas varasema seitsmepäevase asemel, mis tähendas seda, et me praktiliselt ei võtnud sel aastal ühtegi suvetöötajat. Tegime väga tugevaid sisemisi kärpeid oma arendustegevustes, aga kohe alguses võtsime sellise suuna, et töötajaid me ei koonda," rääkis Pärn.

Pärna sõnul oli alates juulist külastajate arv 2019. aastaga sarnane ja jälje jättis just periood märtsist juunini.

Keerulisest ajast hoolimata on hakatud vaikselt mõtlema kaugema tuleviku peale. Kuna riik kavatseb selle kümnendi jooksul taastada Haapsalu raudtee, peab raudtee- ja sidemuuseum plaane, kuidas muuseumi veerem Haapsalu raudteejaamas siis ringi paigutada.

"Aga veerem tõsta üle mitte nii, et see jääb sellisesse tardunud olekusse, vaid et anda sellele veeremile ka sügavam sisu. Kusjuures oleme mõelnud ka uut asendiplaani arvestades, et kindlasti on meil vaja tulevikus ka sellist katustatud ala. Meil oleks kindlasti vaja ka väikest vedurihalli, kus kogu seda raudteetehnikat remontida," rääkis Pärn.

Kui palju see maksma minna võiks ja kuidas vajalikku raha leida on küsimus, millele muuseumide sihtasutus järgnevate aastate jooksul vastust otsima peab.