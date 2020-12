Ossinovski: Keskerakond ja Isamaa on koos EKRE-ga barrikadeerunud

Kui 2019. aastal Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) valitsusse võttes lubasid Keserakond ja Isamaa, et suudavad EKRE normaalseks parteiks muuta, siis lõppev aasta on näidanud, et nad ei ole seda teinud ning vastanduvad nüüd üha sagedamini kolmekesi ühiskonnale, leidis Vikerraadio saates "Samost ja Sildam" osalenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) endine juht Jevgeni Ossinosvki.

"Kui 2019. aasta alguses [pärast kevadisi riigikogu valimisi] räägiti suhteliselt palju, et Isamaa ja Keskerakond püüavad EKRE puhtaks pesta (Ossinovski mõtleb siin EKRE nö parketikõlbulikuks tegemist - toim.), siis nüüd on nad koos barrikadeerunud ühiskonna vastu. [Peaminister ja Keskerakonna esimees] Jüri Ratas, kes alguses lubas, et teeb neist päris inimesed, on nüüd üha rohkem sohu vajunud," rääkis Ossinovski.

Selle üheks loomulikuks järelmiks on see, et Isamaas on nüüd "mäss laeval" - erakonna sees on moodustatud ühendus Parempoolsed, mis vastandab ennast Isamaa praegusele suunale, lisas Ossinovski.

SDE poliitik nõustus Toomas Sildami viitega, et kogu Eesti poliitika käib ümber EKRE. "Jah, see on seda tüüpi poliitika toimimise viis. Alates [USA lahkuvast presidendist Donald] Trumpist, aga ka [Saksa paremradikaalne partei] AfD, [Hollandi molemivastane poliitik] Geert Wilders, põlissoomlased - kõik toimivad samal viisil: tuleb oma provotseeriva jõhkruse või lihtsalt lollustega tähelepanu endale saada. Samas see, et nad pole ühtegi probleemi lahendanud, on loomulik," rääkis Ossinovski.

Kommenteerides aasta keskel aset leidnud juhivahetust EKRE-s, kus Mart Helme asemel sai erakonna esimeheks Martin Helme, tõdes Ossinovski, et tema prognoosi kohaselt pidi see erakonna populaarsust langetama ja nii ka viimased küsitlused näitavad. "Pärast juhi vahetumist oli neid, kes ütlesid, et nüüd nende populaarsus tõuseb veelgi, sinna 25 protsendi kanti. Mina arvasin vastupidi: valijal on oluline samastada ennast nendega, keda valib ning seda oli Mardiga lihtsam teha. Martini rafineeritum stiil ei ole nii mõistetav ja võib nende baasi õhemaks viilida," leidis Ossinovski.

Teise saatejuhi Anvar Samosti küsimusele, kas EKRE toetajaid ei peaks eemale peletama ka see, et erakonnal pole ette näidata saavutusi ning küsimusi tekitab sage EKRE ministrite vahetumine, leidis Ossinovski, et opositsioonis valitsuse kritiseerimine ning ise valitsuses tegutsemine ongi erinevad asjad.

"Eks igas olukorras on 20-30 protsenti neid, kes hääletavad valitsuse vastu ja selle erakonna poolt, kes on selles kõige usutavam. Osasid saab nende lubaduste ja süüdistustega mobiliseerida, aga mitte kõiki," rääkis ta ning lisas, et nüüd paistab rahulolematute suurima toetuse olevat saanud riigikogus esindamata erakond Eesti 200.

Ossinovski jäi siiski skeptiliseks selle suhtes, kas koalitsiooni suutmatus saavutada riigikogu toetus abieluküsimuse rahvahääletusele viimiseks võiks valitsuse uuel aastal lagundada. Samas toimuvad 2021. aastal ka presidendi ning kohalike omavalutsuste valimised, mis võiksid siiski viia praeguse koalitsiooni purunemiseni ja uue valitsuse tekkimiseni, avaldas SDE juhtivpoliitik lootust.

Ossinosvki väljendas usku, et koalitsioon võib küll suuta kokku leppida ühises presidendikandidaadis, kuid kui selleks saab mõni koalitsioonipoliitik, siis ei pruugi see ikkagi piisavat toetust ei riigikogus ega valijameeste kogus saada.

Samuti leidis ta, et kui kohalikel valimistel Tallinnas Keskerakond ka oma senise absoluutse enamuse kaotab, siis ei teki mitte ülejäänud erakondade suurt koalitsiooni, vaid Keskerakond jääb pealinna valitsema koos mõne koalitsioonipartneriga.

Koroonaviiruse teemal rääkides tunnustas Ossinovski valitsuse tegevust kevadise esimese laine ajal, kuid kritiseeris sügisest reageeringut, mis jääb tema sõnul pidevalt hiljaks ega suuda rahvale selgitada piirangute vajalikkust.