Reinsalu: väline surve aitab seda valitsust koos hoida

"Eesti rahvas on normaalne, Eesti ajakirjandus on radikaliseerunud ja Eesti poliitiline diskursus on polariseerunud," oli Reinsalu diagnoos.

Reinsalu hinnangul puhub ajakirjandus suureks valitsuse ebakõlasid või EKRE poliitikute väljaütlemisi.

"Eks see on meedia organiseeritud kõlakoda, et valitsust kõigutada ja kummutada," ütles ta ning nimetas väikeseks jõulukingiks Eesti ühiskonnale seda, et Eestis ei ole sel aastal olnud valitsusevahetust ega valitsuskriisi.

"Mina arvan küll, et tänane valitsus peaks jätkama. Selle valitsuse üks tugevdajaid on olnud [surve] väljastpoolt, erit meedia poolt selle valitsuse kokkukeevitamine. See on olnud uskumatu agenda. Võib-olla on olnud mõni hetk, kus see valitsus oleks võinud omaenda raskuse all kokku vajuda. Aga siis tuli Eesti meedia appi ja pani selle alla oma tugeva vundamendi," rääkis Reinsalu.

Isamaa juhtpoliitik heitis meediale ette ka seda, et ajakirjandus näitab abielureferendumi ning samasooliste kooselu seadustamise vastaseid radikaalidena.

Välisministri kinnitusel ei ole ka EKRE poliitikute solvangud Euroopa Liidu, USA valimissüsteemi, Saksamaa relvajõudude või Hiina suunal Eesti välispoliitilisi positsioone mõjutanud.

"Meedia võimendab seda, justkui oleks see Eesti elu seniit. Ei ole," kinnitas Reinsalu.

Tema sõnul on siin justkui kaks paralleelreaalsust - ühest küljest oleks sellised ütlused võinud olemata olla, aga teisalt jätkus Eesti aktiivne diplomaatiline tegevus ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena, Põhjamaade ja Balti riikide grupi, Baltimaade Nõukogu, Kolme Mere initsiatiivi eesistujariigina.

"Meie välipoliitika suhtes ei ole neil ütlustel mõju olnud, kuigi võib-olla sisepoliitikas neid kasutatakse," tõdes ta.

Reinsalu: EKRE meenutab mulle noorust

Reinsalu sõnul on EKRE käitumises näha noore organisatsiooni ebaküpsust.

"See, et EKRE ministreid on valitsuses nii palju vahetunud, näitab, et EKRE-l on olnud eneseleidmise aeg. See on noore poliitilise orgamismi tunnus. Kogenud poliitilistel organismidel on teistsugune, küpsem käekiri, noortel organismidel võtab professionaalsuse saavutamine aega, mis on paratamatu. Seda aega tuleb neile anda. Kui ma vaatan neid, siis tuleb oma noorus meelde," rääkis Reinsalu, lisades, et noorus on alati radikaalne ja rabe.

Saates oli põhjalikumalt juttu ka valitsuse käitumisest koroonakriisi ajal, valitsuse pikaajalistest plaanidest ning tulevastest presidendivalimistest.