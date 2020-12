Saksamaa ajalehe Bild am Sonntagi viimaste uuringute tulemuste kohaselt on Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni populaarsus protsendipunkti võrra suurem kui Merkeli oma.

Nädalavahetusel Bildi avaldatud uuring näitab, et 52 protsenti sakslastest soovib, et Spahnil oleks järgmisel aastal võimalikult suur mõju poliitikale.

12 kuud tagasi oli Bildi uuringu tulemuse kohaselt Spahni toetus 28 protsenti.

Spahn on pälvinud Saksamaal populaarsust koroonaviiruse epideemia käsitlemise pärast ja rahulike avalike esinemiste eest.

Spahn on vastuoluline poliitik: tegemist on veendunud sotsiaalkonservatiivi ja roomakatoliiklasega. Spahn on väljendanud vastumeelsust burkade kandmise suhtes ja halvustanud "suurlinna hipstereid".

Pärast Merkeli valitsuskabinetiga liitumist 2018. aastal on Spahn olnud tasakaalukam.

Ajakirja Der Spiegeli küsitlus leidis samal ajal, et 60 protsenti Saksamaa valijatest soovib, et Spahn mängiks tulevikus "olulist rolli", mis on napilt väiksem kui Merkeli toetus.

66-aastane Angela Merkel on lubanud pärast üldvalimisi suurest poliitikast lahkuda.

Ametlikult kandideerivad Merkeli järglaseks Armin Laschet, Friedrich Merz ja Norbert Röttgen. Arvamusküsitlused on näidanud, et kõik kolm jäävad Spahnile populaarsuselt alla 13-29 protsendipunktiga.

Suur populaarsus võib avada Spahnile poliitilise ruumi kantsleriks kandideerida, seni pole ta andnud ühtegi vihjet, et plaanib seda teha.