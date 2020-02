Saksa võimupartei CDU teeb algust Merkelile mantlipärija otsimisega

Kramp-Karrenbauer loobus parteijuhi kohast ja järgmise aasta valimistel kantsleriks kandideerimisest osaliselt seoses skandaaliga Tüüringis, kus kohalikud CDU saadikud rikkusid senist "poliitilist tabu" ja hääletasid liidumaa juhti valides koos paremäärmuslikuks peetava erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) saadikutega. Samas oli Kramp-Karrenbaueri mõjuvõim oma erakonnas juba pikemat aega vähenenud ning väidetavalt oli temaga seetõttu rahulolematu ka Merkel ise.

Kramp-Karrenbauer peab sel nädalal kõnelusi kolme favoriidiga: Merkeli kauaaegse rivaali Friedrich Merzi, tervishoiuministri Jens Spahni ja Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaministri Armin Laschetiga.

Levivad hirmud, et katse leida Merkelile väärilist järeltulijat võib erakonna jäädavalt lõhestada, kuna peamised kandidaadid esindavad eri suundi.

"Poliitiliste hiiglaste probleem on see, et nad peavad saama otsa hiiglastena... korrapärane võimu üleandmine ei ole võimalik," kirjutas ajaleht Bild pühapäeval.

Merkeli pea kahekümneaastasel valitsemisajal on partei olnud rangelt tsentristlik ja seda suunda toetab ka Laschet. Merz ja Spahn tahavad aga CDU tagasi konservatiivsete juurte juurde viia.

Endine advokaat Merz (64) nimetas Merkeli valitsust novembris jätkusuutmatuks ja kohutavaks. Spahn (38) on ühendanud liberaalse sotsiaalpoliitika käremeelsusega immigratsiooni küsimuses.

CDU noortetiiva juht Mark Hauptmann ütles pühapäeval usutluses Bildile, et ideaalne oleks Merzi ja Spahni liit.

"Nad kõnetaks konservatiivset tiiba, aga ka noori ja kataks nii maa- kui linnakohad," ütles ta.

Laschetis nähakse jätku Merkeli poliitikale, ehkki pühapäeval kritiseeris ta kantsleri Euroopa-poliitikat ja ärgitas teda Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni Euroopa Liidu reformiplaanidega otsustavam olema.

Teised leiavad, et CDU jaoks oleks parim kõigi kolme kandidaadi koostöö.

"CDU vajab kõiki kolme, sõltumata sellest, mis rolli keegi täidab," ütles CDU endine peasekretär Ruprecht Polenz.

Võimuvõitlus tuleb ajal, mil CDU proovib valimistel seista vastu parempoolse AfD ja vasakpoolsete roheliste survele.

Erakonna toetus on 2013. aasta 40 protsendilt langenud nüüd ainult 26 protsendile, selgus neljapäeval avaldatud Infratesti uuringust.

Parteiliidrite sõnul võib toetus veelgi kahaneda, kui juhiküsimust kiiresti ei lahendata.

"Meil on vaja kiiresti selgust," ütles CDU Baieri sõsarpartei CSU fraktsioonijuht Alexander Dobrindt.