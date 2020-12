Venemaa uurimiskomitee algatas Navalnõi vastu kriminaalasja

Venemaa uurimiskomitee peajuurdlusosakond teatas teisipäeval, et on kogunud piisavalt andmeid, mille põhjal on Aleksei Navalnõi ja teiste isikute suhtes algatatud kriminaalasi eriti ulatusliku pettuse tõttu.

Uurimiskomitee teatel kahtlustatakse, et Navalnõi on oma korruptsioonivastase fondi FBK jaoks kogutud raha kasutanud isiklikeks vajadusteks. Komitee andmetel on Navalnõi koos teistega omastanud üle 356 miljoni rubla ehk ligikaudu neli miljonit eurot.

Komitee teatel kasutati omastatud raha isikliku vara hankimiseks ja kulude tasumiseks välismaal puhates. "Seega varastati kodanikelt kogutud vahendid," märkis komitee.

Komitee teatel viiakse praegu läbi uurimistoiminguid, mille eesmärk on selgitada välja kuriteo kõik asjaolud ning teised selle toimepanemisega seotud isikud.

Navalnõi: Putin on hüsteeriline

Aleksei Navalnõi märkis sotsiaalmeedias uurimiskomitee teate peale, et "Putin näib olevat lihtsalt hüsteeriline".

Esmaspäeval teatas Venemaa vanglateenistus UFSIN, et Navalnõi peab kohe naasma Venemaale ja ilmuma ametiisikute ette. Vastasel juhul ootab Navalnõid vanglakaristus, märgiti teates.

21. detsembril peeti kinni Navalnõi asutatud korruptsioonifonid jurist ja Navalnõi liitlane Ljubov Sobol, kes vabastati pühapäeval. Sobol peeti kinni peale seda, kui ta käis väidetavalt Navalnõi mürgitamisega seotud FSB töötaja Konstantin Kudrjatsevi ukse taga. Politseijaoskonnas koostati talle protokoll korrakaitsjale vastuhakkamise eest. Moskva kohus tunnistas ta süüdi ja määras 1000 rubla trahvi.

Navalnõi on öelnud, et teeskles telefonikõnes Vene julgeolekunõukogu ametnikku ja sai seeläbi FSB keemiarelvaeksperdilt Kudrjavtsevilt ülestunnistuse, et FSB üritas teda augustis tappa.

Lääneriikide hinnangul mürgitati Navalnõi Nõukogude Liidus välja töötatud närvimürgiga Novitšok. Juhtum on halvendanud Moskva suhteid Euroopa riikidega ja viinud vastastikuste sanktsioonide kehtestamiseni.

FSB väidab, et Navalnõi telefonivestlus Kudrjavtseviga on "võltsing", kuid ei ole eitanud, et too töötab FSB-s.

Kreml on tunnistanud, et julgeolekuagendid on Navalnõid jälitanud, aga väited mürgitamise kohta on tagasi lükatud.