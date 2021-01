Mihkelson ütles "Ringvaates", et Navalnõi kindlasti teadis, mis teda Venemaale naastes võib ees oodata, kuid olukord, kus näiteks kohtuistung tema üle peeti esmaspäeval politseijaoskonnas, on erakordne.

Mihkelsoni hinnangul Vene võimud kardavad Navalnõid. "Eks ta on praegu pühendanud oma aktiivse tegevuse sellele, et Venemaal miskit muutuks, et Venemaal oleks tema toetajatel alternatiiv praegusele Venemaa juhtkonnale. Samamoodi on nii Vladimir Putin kui ka Vene tippjuhtkond sõna otseses mõttes hirmul, nad näitavad avalikult välja, kuidas nad kardavad ühte inimest. See on tegelikult ka märk sellest, et kahjuks Venemaa on väga-väga kaugel ju demokraatlikust, pluralistlikust riigist, kus peale Navalnõi peaaegu polegi üleriigiliselt nii tuntud poliitikut veel jäänud, kes julgeb öelda midagi erinevat sellest liinist, mida räägib Putin," selgitas Mihkelson.

Tema hinnangul püüavad Vene võimud takistada Navalnõid segamast sügisesi riigiduuma valimisi.

"On fakt, et ta on väga häiriv tegur neile, kes püüavad rahulikult riigiduuma valimisi läbi viia selliselt, et ükski vastasjõud, Venemaal alternatiivset suunda pakkuv jõud ei saaks ligilähedalegi rahva meelesegamisele," ütles ta.