Vähemalt 150-200 inimest on evakueeritud. Maalihke alla jäänud või ohus olevate majade elanikud koliti ajutiselt mujale, seal hulgas kohaliku linnavalitsuse hoonesse ja hotellidesse.

Hukkunuid päästeametnike sõnul teadaolevalt pole, kuid olukorrast pole veel tervikpilti. Kõiki piirkonna maju pole veel jõutud uurida. Enam kui 600 piirkonna majapidamist on elektrita.

Ajalehe VG andmetel on vigastatud vähemalt kümme inimest, osa neist viidi haiglaravile. Oslo ülikooli haiglas kehtestati katastroofivalmidus. Kohapeale on saadetud mitmeid kiirabibrigaade. Üks vigastatu on raskes seisundis.

Ametnikud said öösel kell 4 teate ulatuslikust maalihkest, millele järgnes mitu väiksemat. Päästetöödel osaleb suur hulk päästetöötajaid ja ka vabatahtlikke.

Kohal on ka Norra vee- ja energiaameti geoloogid. Nende ülesandeks on kindlaks teha, millal on ohutu piirkonda naasta.

Materiaalset kahju praegu hinnata ei osata. Tegu on suure elamupiirkonnaga, kus elab palju inimesi.