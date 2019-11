Eelmisel aastal valmis Sillamäel Mere puiestee, novembri alguses lõppes stalinistliku klassitsismi stiilis ehitatud Kajaka tänava treppide renoveerimine, sel nädalal algasid spordihoone ees asuva valgusmänguga purskkaevu testid. Aasta lõpuks peaks valmis saama Sõtke jõe Kesktänava tammi põhjalikud renoveerimistööd. Alanud on merepromenaadi ehitus.

Sillamäe kiire arenguga ja linna laenukoormuse suurenemisega tekivad ka olukorrad, mida proovivad enda kasuks ära kasutada linna opositsioonisaadikud. Näiteks ei oldud rahul, et merepromenaadi ehitusload anti üldplaneeringu põhjal detailplaneeringut algatamata.

Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanovi sõnul lähtub linnavalitsus siiski seadustest. "Load on selleks välja antud, et promenaadi ehitust jätkata, ja töövõtja kohustuseks on ülejäänud lubade hankimine. Seega on linna poolt kõik ettevalmistused tehtud seaduslikult. Loodame, et ka ülejäänud küsimused lahenevad ja probleeme ei teki," ütles abilinnapea.

Lisaks linna rahale on Sillamäel avaliku ruumi uuendamisse kaasatud erinevad fondid ja ettevõtmisi toetavad ka kohalikud ettevõtjad. Linnakodanikud on muutustega rahul, sõnades, et viimase paari aastaga on linnakeskkond muutunud märgatavalt kaunimaks ja on, kus vaba aega veeta.

"Vanasti oli Sillamäel palju purskkaevusid, oli Lenini kuju juures ja linnavalitsuse lähistel," ütles Sillamäe elanik Ljudmilla ERR-ile. "Siis pandi nad kinni ja olid kaua vaid lubadused uued avada. Sel aastal on linnas rajatud koguni kaks purskkaevu, seega me oleme väga rahul," lisas ta.

"Eks inimestele on uuendused kui sõõm värsket õhku halli argipäeva, seega on rahul kõik vanusest hoolimata," tõdes linnakodanik Maria.

Kokku on Sillamäel peaaegu 13 000 elanikku.