Üle 13 000 elanikuga Sillamäed saadab nõukogudeaegse pärandina kinnise linna kuulsus. Viimastel aastatel on linnavõimude sõnul pingutatud selle nimel, et meelitada linna senisest rohkem turiste ja selle läbi elavdada majandust.

Sõtke jõe ja mere vahele 4 miljoni euro eest rajatav promenaad peaks Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanovi hinnangul andma tõuke, et taasavatakse Sillamäe ja Kotka vaheline reisilaevaliiklus. Tulevikus on kavas promenaad siduda planeeritava jahi- ja paadisadamaga.

640 meetri pikkust promenaadi tutvustava 3D-video kohta on Sillamäe linnavalitsus saanud palju tagasisidet. Sealhulgas on kaheldud, kas selline lahendus piirkonda sobib. Aleksei Stepanov oli kindel, et lõpptulemus on parem kui videos nähtu.

Nordeconi rajatav Sillamäe rannapromenaad peaks valmis saama 2020. aasta lõpuks.