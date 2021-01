Helme: praegune võimuliit sündis juba valimiste ööl

EKRE endine esimees Mart Helme tunnistas ETV saates "Üle noatera", et praegune Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimuliit sündis juba valimiste ööl, kui Reformierakond läks magama teadmisega, et nemad võitsid valimised ja et peaministriks saab Kaja Kallas.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid meenutas saates, et kui Keskerakond oli valimiste ööl Saku suurhallis, siis mingil ajahetkel öösel saabusid sinna ka reformierakondlased.

"Tuli Arto Aas, selline tõsine poliitaktivist. Ja Aasa sõnumist meile tuli välja, et pigem puhake jalga, Keskerakond. Et meil on Isamaa ja sotsid taskus," sõnas Karilaid.

Kaja Kallas ütles, et Karilaiu jutt ei vasta tõele, sest tema isiklikult käis mööda erinevaid valimisstuudioid ning kohtas hoopis Keskerakonna tõrksust suhelda.

"Neis stuudiotes käis ka Jüri Ratas. Ja kuigi me nendes stuudiotes puutusime pidevalt kokku, siis Jüri Ratas ei öelnud mulle isegi "Tere!". Ammugi mitte "Palju õnne!". Mul ei tekkinud temaga mitte mingit võimalust, ta tuiskas minust mööda nagu postist," ütles Kallas.

Kuna Isamaa ja sotsid ei saanud sellist valimistulemust, mis võimaldanuks koos Keskerakonnaga kolmekesi koalitsioon teha, pööras Keskerakond pilgu EKRE poole. EKRE esimees Mart Helme tunnistas, et selle hetkeni, kuni nad jälgisid Wabaduse kohvikus valimistulemusi, ei olnud EKRE juhid kindlad, millist valitsust kokku panema hakatakse.

"Aga natuke hiljem, tegelikult juba samal ööl hakkasid asjad klaaruma," tunnistas Helme. Märgiliseks sai ERR-i portaalis otsepildis üle kantud Vikerraadio valimisstuudio, kus pärast südaööd olid stuudios nii Helme kui ka Seeder. Kui Helme saatest minema kiirustas, näitas ta Seederile helistamise märki, et tuleb omavahel vastu hommikut veel helistada. See märk jäi otse-eetris ka näha.

Kaja Kallas meenutas, et kui ta järgmisel hommikul hakkas helistama erinevate erakondade juhtidele, et istuda omavahel maha ja arutada kujunenud olukorda, siis üllatas teda Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi käitumine.

"Ma mäletan, kuidas Helir ütles: "Tead, mis täna. Mul ei ole aega. Meil on juhatus alles järgmine esmaspäev. Mis sa nüüd kiirustad." See oli alarmeeriv märk. Sa tahad temaga rääkida, aga ta ütleb, et tal ei ole minu jaoks üldse aega," meenutas Kallas.

Helir-Valdor Seeder ütles, et tal siiski oli kahepoolne kohtumine Kallasega, kus sai üheselt selgeks, et Reformierakond ei ole valmis Isamaa peamise valimislubaduse ehk pensionireformi elluviimiseks.

"Või selliseks kokkuleppeks ja paindlikkuseks, et meil ühte koalitsiooni oleks võimalik minna," sõnas Seeder. Ta lisas, et Isamaa jäi ootama, mida Reformierakond edasi teeb. Kuna Reformierakond tegi Keskerakonnale ettepaneku alustada ametlikke läbirääkimisi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks, siis sai Isamaa sõnumi, et neid jäeti kõrvale.

Kaja Kallas ütles, et ta tundis, et oleks aus teha ettepanek ühele, mitte pidada paralleelselt läbirääkimisi kahega.

"Ehk olla aus ja läbipaistev. Me otsustasime nii juhatuses, et teeme ettepaneku Keskerakonnale. Olles ka enne rääkinud Keskerakonna juhtidega, et me ei tee ettepanekut, kui te ütlete "ei". Aga ma oleks pidanud usaldama oma naiselikku vaistu, et midagi on valesti," tunnistas Kallas.

Mart Helme ütles, et poliitikute omavahelistest konsultatsioonidest selgus üsna ruttu, et mitte keegi ei taha Reformierakonnaga tegelikult valitsust teha.

"Sellepärast, et Reformierakond oli ennast positsioneerinud sisuliselt kõigi suhtes väga üleolevalt sellisesse patroneerivasse positsiooni. Et meie nüüd otsustame, kellega me teeme, kuidas me teeme ja mida me teeme. Ja teie olge nüüd meie tingimusi ootamas. Keegi ei tahtnud nende tingimusi oodata," selgitas Helme, kuidas Reformierakond oma valimisvõidu maha mängis.

Ta lisas, et tegelikult oleks olnud Reformierakonnal kombineerimisvõimalusi Keskerakonnaga, sest laual oli pakett, mis ei koosnenud ainult ministriportfellidest.

"Oleks olnud ka riigikogu esimees, oleks olnud ka tulevane president. Oleks olnud ka Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni mitmesugused ametid. Tegelikult see kaardipakk ja head präänikud, mida laiali jagada, neid head poliitikud ikka leiaksid."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna endine juht Jevgeni Ossinovski lisas, et Kaja Kallas mängis ise oma võimalused maha.

"Tal oli kaks võimalust, aga jäi alles üks. Ja kui jääb üks võimalus, siis oled sina juba nõrk."

Ossinovski heitis Kallasele ka ette seda, et see hoidis kramplikult kinni 500-eurosest tulumaksuvabastusest kõrgepalgalistele.

"4. märtsi õhtul rääkis ta nii Keskerakonnale kui ka minule sellest, kuidas see 500 eurot tulumaksuvärki on kõige olulisem asi üldse, mis Eestis tuleb ära teha. Ja nüüd kaks aastat hiljem peame sellepärast EKRE-ga elama, et sul oli vaja teha maksuvabastus kõrgepalgalistele? See ei olnud adekvaatne pildi tajumine," sõnas Ossinovski.

Kaja Kallas ütles, et tema viga oli see, et ta siiralt uskus Jüri Ratast, kes oli oma valijatele korduvalt kinnitanud, et EKRE-ga nad kindlasti valitsust ei tee.

"Veelgi enam, ta oli ka hirmutanud, et kui valite Reformierakonda, siis nemad teevad EKRE-ga valitsuse ja mis siis kõik tuleb. Ma olin nii naiivne, et ma uskusin, et ta oma lubadust valijatele ka peab. Aga et ta esimesel tunnil pärast valimistulemuste selgumist oma valijatele antud lubaduse hülgab, et olla võimul, seda ma tõesti ei uskunud," sõnas Kallas.

Saade "Üle noatera" on ETV eetris esmaspäeva õhtul kell 20.00.