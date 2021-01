PERH kavatseb magusas kohas asuva Seewaldi kinnistu maha müüa

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ehitab Mustamäele 2023. aastaks uue psühhiaatriakliiniku, kuhu viiakse üle kõik praegu Seewaldi mõisas asuvad raviüksused. Seewaldi kinnistu on kavas PERH-il maha müüa, kuid enne on vaja kinnitada maa-alale detailplaneering, mis tõstaks tunduvalt väga magusas kohas asuva kinnistu väärtust.

Seewaldi mõisas paiknev psühhiaatriakliinik asetseb 21 eraldi hoones. See Eesti suurim psühhiaatrilist abi osutav meditsiiniasutus on kavas juba paari aasta pärast viia üle PERH-i Mustamäel asuvasse meditsiiinilinnakusse.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et Seewaldi suvemõisa territooriumil on suurepärane ja väga suur mõisakompleks, aga see on juba 100 aastat vana. "Kunagi see tõesti oli üks suure Venemaa modernsemaid psühhiaatriakliinikuid, aga tänaseks päevaks tõesti amortiseerunud. Meie uus psühhiaatriakliinik on 22 000 ruutmeetrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi väga võimas uus kliinikuhoone, ja sinna oleme arvestanud, et kui meil praegu on ligikaudu 200 voodikohta, siis uues tuleb ligikaudu 250 voodikohta," rääkis Peedu.

Juba lähikuudel ehitushankesse jõudev haiglaehitus läheb maksma 70 miljonit eurot. Seewaldi kinnistu müüakse maha, kuid selleks on kavas algatada koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga detailplaneering.

"Ilma detailplaneeringuta selle krundi müük on regionaalhaigla vaates suhtkoht mõttetu ja siin me mõtleme ikkagi rahalist aspekti. Kui me saame detailplaneeringu peale, siis see müük on mõistlik ja näiteks sellest müügist saaks regionaalhaigla ehitada endale ühe täiendava meditsiinikorpuse," lausus Peedu.

Üks uus haiglakorpus võiks maksma minna 40 miljonit eurot, ütles Peedu. Tema sõnul on Seewaldi kinnistul juba huvilisi, vaatamata sellele, et seal asub kaitse all säilitamist ja taastamist vajavaid objekte.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul algatati tegelikult juba 15 aasta eest 26 hektarit hõlmavale maa-alale detailplaneering, kuid see jäi kinnitama ja on tänaseks vananenud. Novikov ütles, et nüüd ootab linn PERH-ilt ehk sisulisel riigilt ettepanekuid uue detailplaneeringu algatamiseks

"Et see ala oleks võimalikult roheline ka edaspidi, ja kui lubada hoonestus, siis pigem olemasoleva hoonestuse uuendamiseks ja samal ajal on seal tarvilik ka juurdepääsuteede küsimus ära lahendada. Iseenesest see ala võiks minu kui linnakodaniku arvates ka edaspidi olla riigi käes. Sinna võiks kavandada mingi avaliku funktsiooni, see tagaks sellele sisuliselt metsas asuvale alale võimalikult hea ja avalikkusele suunatud funktsiooni," rääkis Novikov.

Seewaldi ees asuv Hipodroomi ristmik on kujunemas Tallinna üheks uueks tõmbekeskuseks, kuhu on juba planeeritud suured Hipodroomi ja Talleksi arendused.