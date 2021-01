Kongressi õiguskomitee demokraatidest liikmed tegid üleskutse, et asepresident Mike Pence kasutaks 25. muudatust, millega tagandataks president kohe ametist ning 20. jaanuarini juhiks riiki Pence.

"Nägime vallandunud vägivallas ja kaoses presidendi märkuste vilja," kirjutasid nad Pence'ile. "USA põhiseaduse 25. muudatuse 4. punktis antakse asepresidendile volitused kuulutada president ametisse kõlbmatuks, kui ta ei suuda täita oma ameti volitusi ja kohustusi. President Trumpi videoteade näitas, et ta pole vaimselt terve ega suuda tööd teha ega aktsepteerida 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi. Ta õhutab vägivalda ja rahutusi, et valimistulemusi jõuga ümber pöörata," põhjendasid demokraadid, miks nende hinnangul on põhiseaduse 25. muudatuse käivitamine võimalik ja vajalik.

Washington Post: Trump ohustab avalikku korda ja julgeolekut

Ka Washington Posti hinnangul tuleks Trump koheselt tagandada, kuigi tema ametiaeg saab läbi juba paari nädala pärast, sest ta õhutas vägivaldseid rahvarahutusi, mille käigus tema toetajad tungisid kongressihoonesse.

"President ei saa jätkata ametis järgmise kahe nädala jooksul. Iga sekund, mil tal on presidendi kõikehõlmavad volitused, ohustab ta avalikku korda ja riiklikku julgeolekut," hoiatas ajaleht juhtkirjas.

Põhiseaduse kohaselt saavad asepresident Mike Pence ja valitsuse teised ministrid presidendi ametist tagandada, kui riigipea ei saa enam oma kohustusi täita.

Ajalehe New York Times andmetel on päeva jooksul sama nõudnud mitmed tuntud poliitikud. Üheks võimaluseks oleks ka süüdistuse esitamine ametiseisundi kuritarvitamises.

Obama sõnul on USA kongressi ründamine riigile suureks häbiks

USA ekspresident Barack Obama avaldas kolmapäeval arvamust, et kongressihoone ründamine on suureks häbiks riigile ning süüdistas selles vabariiklasi ja president Donald Trumpi.

"Kuid loomulikult ei saa me seda käsitleda mingisuguse täieliku üllatusena," sõnas Obama.

Ekspresidendi sõnul oli vägivaldsete sündmuste õhutajaks Trump, "kes on jätkuvalt alusetult valetanud seaduslike valimiste tulemuse kohta".

Obama taunis ka vabariiklaste parteid ja selle toetajaid meediakanalites, kes tema sõnul on "liiga sageli olnud soovimatud oma jälgijatele valimiste kohta tõtt rääkima".

"Nüüd näeme selle tagajärgi," jätkas Obama.