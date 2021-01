Andreas Kaju: Eestile on USA-s toimunu pronksiöö näol tuttav

Kaju selgitas, et mitmed kriminaalasjad vandalismi paragrahvide järgi on USA-s pärast rahutusi juba avatud.

"Siin muutub määravaks keskse organiseerimise olemasolu ja selle tuvastamine. Kui see leitakse, siis on ilmselt võimalik leida väga palju kangemaid paragrahve," lisas ta.

Sarnaseid rahutusi on USA ajaloos olnud mitmeid, ütles Kaju. "Miks on pealinn üldse seal, kus ta on, sest 1783. aastal läksid 400 sõjaväelast hulluks ja ründasid kongressi," täpsustas ekspert.

Erinevalt suvel toimunud Black Lives Matter protestidest lähenesid võimuorganid Kaju sõnul olukorra ohjamisele praegu teisiti.

"Keskvalitsus saatis ilma eraldusmärkideta siseministeeriumi julgeolekujõudusid osadesse linnadesse, Portlandi, inimesi laiali peksma ja massiliselt ahistama, nüüd midagi taolist ei tehtud," sõnas Kaju.

Kaju arvates ei olnud aga ööl vastu neljapäeva kohal piisavalt politseijõudusid, kes oleks saanud olukorda teisiti lahendada.

Tekkis plaan Trump koheselt ametist eemaldada

"Täna öösel (ööl vastu neljapäeva – toim.) kogunes osa Trumpi enda administratsiooni kabineti liikmetest. Suhteliselt seriaali "House of Cards" laadne stseen. Kogunesid liikmed, et arutada USA põhiseaduse paragrahv 25 alusel Trumpi kohest teovõimetuks kuulutamist," sõnas Kaju.

Ta täpsustas, et selline asi oleks koostöös kongressiga võimalik, sest Trumpil lasub poliitiline vastutus.

Trumpi kõne, mis sündmuste järel meedias levis, ei rahustanud olukorda maha, sõnas Kaju ja lisas, et see tegi asja ainult hullemaks.

Samas ütles, Kaju, et ta ei usu, et lähipäevil mõni seesugune otsus vastu võetakse.

Nüüd on aga vabariiklastel üleüldiselt olukord veel raskem, lisas Kaju. Nimelt pärast Trumpi võitu presidendina, on vabariiklased hakanud oma traditsioonilistes võidupiirkondades hääli kaotama. Seega võivad vabariiklased üritada takistada Trumpi igasugust poliitilist tegevust tulevikus.

"Terve mõistus tahaks öelda, et nad ei soosi sellise mehe jätkamist," lisas Kaju.