Euroopa riikide võrdluses toimus sel nädalal väike muutus - kõige kõrgema koroonaviiruse nakatumisega riik Euroopas ei ole enam Leedu, vaid Tšehhi.

Leedu nakatumisnäitaja on langenud kahe nädala taguselt 1469,7-lt nakatunult 1126,4-le nakatunule 100 000 elaniku kohta. Tšehhi vastav näitaja on 1253,9.

Euroopa riikide viimase kahe nädala näitajate võrdluses on 29 riigi nakatumisnäitajad läinud alla ning 16 riigi omad üles. Eesti on kahe nädala võrdluses paraku endiselt tõusjate seas, kuigi kasv pole olnud suur.

Euroopa madalaimad nakatumisnäitajad on Islandil, Soomes ja Kreekas. Nende nakatumisnäitajad on kõigil alla 100. Islandil 47,5, Soomel 61,7 ja Kreekal 82,0.

Ehk Eesti lähinaabrite juures on üks Euroopa madalamaimaid (Soome), aga ka kõrgemaid nakatumisnäitajaid (Leedu).

Läti nakatumisnäitaja on 625,2 ja see on kahe nädala tagusega võrreldes mõnevõrra kasvanud. Kasvanud on ka Rootsi nakatumisnäitaja, mis on nüüd 853,9.

Euroopa kõrgeima koroonaviirusesse suremusega riigid 100 000 elaniku kohta on Liechtenstein (47,4), Leedu (32,7) ja San Marino (23,5). Läti vastav näitaja on 16,1, Rootsil 9,7, Eestil 5,3 ja Soomel 0,7.