Soome terviseamet tunnistas vassimist nakatumisprognoosides

Terviseameti hinnangul võiks 18. aprillil ehk algselt plaanitud valimispäeval olla üle 11 000 nakatumise päevas, ütles justiitsminister Anna-Maja Hendriksson valitsuse otsust põhjendades. Valimiste edasilükkamine oli raske otsus, aga THL esitas nii ehmatavad arvud, et otsus tuli langetada, rääkis Hendriksson. Tema sõnul lööb see teadmine hinge kinni.

Valimiste edasilükkamist toetas enamik erakondadest, vaid Põlissoomlased olid selle vastu.

Veidi aega hiljem hakkasid muud asjatundjad THL-i esitatud nakatumiste hüppelises tõusus kahtlema. Helsingi Ülikooli teadlane Tuomas Aivelo ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et ei usu hetkekski, et selline nakatumisnäitaja tõeks saab. THL-i juht Markku Tervahauta tunnistas ajalehele Iltalehti, et ei usu tegelikult ka ise nendesse numbritesse. Tema sõnul on tegemist mudeliga, mis võib tõeks saada, aga ei pruugi. THL-i tervisejulgeoleku osakonna juhataja Mika Salminen nimetas valitsusele esitatud arve lausa näpuharjutuseks

"Meie hinnangus oli muid asju, mis olid palju tähtsamad, kui need arvud, mis on tõesti lihtsalt arvutus-harjutus," ütles Salminen. Ta lisas, et selline nakatumine võiks toimuda, kui mingeid piiranguid ega vaktsineerimist üldse ei oleks.

Ebaselgeks jääb, milleks sellist näpuharjutust vaja oli, kui tegelikult on piirangud olemas ja alates esmaspäevast karmistusid veelgi vähemalt kolmeks nädalaks. Lapsed on koduõppel, töötajad kaugtööl, koguneda ei tohi üle kuue inimese, parlament kiitis esmaspäeval heaks ka seadusemuudatused, millega mitmel pool söögikohad kinni pannakse.

Lisaks on Soomes vaktsineeritud juba ligi üheksa protsenti rahvastikust.

Soome terviseameti mudelit kasutades võiks ju näpuharjutuseks öelda, et uueks valimispäevaks 13. juuniks võib nakatumine olla juba 230 000 päevas. Kuigi siiani on olnud kõige halvemal päeval Soomes tuvastatud 800 uut nakatumist.

Valitsust on kritiseeritud, et nad ei suutnud tagada valimiste turvalist toimumist vaatamata sellele, et valimiste kuupäev oli ju ammu ette teada. Samuti selle pärast, et edasilükkamise otsus nii viimasele minutile jäeti.

President Sauli Niinistö ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et mõistab valimiste edasilükkamist ja seda, et inimesed ei peaks hääletama minnes oma tervise pärast muretsema. President Niinistö ütles, et ei oska anda hinnangult terviseameti teoreetilistele arvudele, aga lähtub sellest, et aprilli keskpaigaks ei jõua nakatumisolukord märgatavalt paraneda, aga kolme kuuga ehk uueks valimispäevaks on siiski suurem tõenäosus, et olukord paraneb.