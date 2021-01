Toomas Sildam: Yana Toom tsiteerib juba nublut – see on elu, see on karma

Me tahame valitsuse poliitikutelt vastuseid. Millal saavad õpilased uuesti kooli minna? Millal on Eestis rohkem vaktsiini ja hakatakse elanikke vaktsineerima? Millal võivad uksed avada Tallinna, Harjumaa ja Ida-Viru restoranid, spordisaalid, ujulad? Kui kaua peavad suletud ettevõtete omanikud ja töötajaid pausil vastu?

Neist vastuseid ei ole veel ja pole teada, millest need täpselt sõltuvad. Ometi puudutab see kõik meist paljusid, mõjutab meie igapäevast elu ja harjumusi.

Poliitelu pakub aga muud, valijate igapäevast toimetulekut ja hakkamasaamist mitte mõjutavat vaatemängu.

Endine riigikohtu esimees Rait Maruste ütleb, et koalitsioon rikub bolševistlikul meetodil seadust. Ja riigikogu esimees Henn Põlluaas vastab, et opositsioon lammutab Eesti põhiseaduslikku korda.

Millest jutt? Parlament ei vaidle tervise- või majanduskriisi seljatamise üle. Teemaks on EKRE valimislubadus – abielureferendumi korraldamine ehk vastus küsimusele, kas abielu Eestis peab jääma naise ja mehe liiduks. See on mõttetu, ütleb endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Uno Lõhmus ERR-is, sest tulemus, mida koalitsioon soovib saavutada, on juba perekonnaseaduses kirjas. Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, seab perekonnaseadus piirid. Lõhmus jõuab järeldusele, et kavva võetud abielureferendum ei ole põhiseaduspärane.

Veel paar kuud tagasi õhutas Keskerakond opositsiooni esitama tuhandeid muudatusettepanekuid, mis abielureferendumi korraldamise idee riiulisse lükkaksid. Nüüd on nad valitsuse langemise kartuses poliitilise teerulli kabiinis EKRE kõrval ning Reformierakonnal ja sotsidel on tunne, et Jüri Ratas tõmbas neil naha üle kõrvade või suisa pettis neid.

Siiski, kui riigikogu põhiseaduskomisjonis jäi opositsioon laupäevasel e-istungil hääleta, sest nende mikrofonid lülitati välja, nõudis just Keskerakond pühapäeval füüsilist istungit ja kõigile rääkimisvõimalust.

Diskussioon riigikogus on läinud demagoogiliseks aga igalt poolt. Opositsiooni ehitatud miiniväli koalitsiooni teerulli ette on obstruktsioon ehk tuhanded muudatusettepanekud, mida ei ole võimalik läbi arutada, kuna võtaks ebamõistlikult palju aega. Obstruktsioon on seaduslik, nagu on seaduslik ka EKRE soov täita enda valimislubadust ning lisaks Reformierakonnale ja sotsidele jõupositsioonilt koht kätte näidata.

Seadusest väljapoole ulatuv võib olla menetlus, kuidas seda tehakse, kui enamus muudatusettepanekuid üheks kimbuks seotakse, et neid kõiki põhiseaduskomisjonis ja riigikogu suures saalis korraga hääletada. Seejuures on valitsusliidul silmakirjalik kurta opositsiooni tegevuse üle, sest vähemalt Keskerakond ise on obstruktsiooni ja parlamendi ööistungeid samuti venitustaktikana kasutanud, meenutab keskpartei silmapaistev poliitik Yana Toom ühismeedias.

"Nagu ütleks [räppar] nublu, see on elu, see on karma," võtab Toom olukorra kokku.

Kuid vastasrinna ettepanekutes on ka liiga palju hoogu, et mitte öelda rumalust. Näiteks ettepanek, et rahvahääletusele võiks panna küsimuse "Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?" andis koalitsioonile võimaluse tõmmata kaardipakist "Vene kaart" ja süüdistada reformierakondlasi vaat et riigireetmises.

Tõsiseltvõetav ei ole see kummaltki poolt – esimesed ei taha reeta riiki ja teised teavad, et ettepanek polegi asjalikuks arutamiseks esitatud. Aga kehv tunne parlamentaarsest rumalusest jääb ikkagi. See on sama tunne, kui opositsiooni kukkunud Reformierakond ründas kolm-neli aastat tagasi peaministriparteiks saanud Keskerakonda kunagise koostööprotokolli eest Kremli võimuparteiga "Ühtne Venemaa", mis näeb kehv välja, kuid pole kujundanud ei Edgar Savisaare järgse Keskerakonna ega Eesti valitsuse poliitikat.

President Kaljulaid kohtub nüüd parlamendierakondade ja Eesti 200 juhtidega, et leida kompromiss. Kuid on raske näha, mis võiks väärata riigikogu lõpphääletust õiguslikult kaheldava ja sisuliselt ebavajaliku abielureferendumi korraldamise üle. Sest vähemalt praegu tahab valitsus kokku jääda ja Jüri Ratas tahab edasi lükata koalitsiooni hingekella löögid. Ometi on abielureferendumi hääletuse tulemus noateral, küsimus on ühe-kahe riigikogu liikme hääles.

Keskerakonna ja Isamaa juhtidel on põhjust küsida enda parlamendifraktsioonidelt: kas soovite opositsiooni kukkuda, kui Martin Helme ja võibolla kogu EKRE läheks kaotuse järel koalitsioonist minema?

Mida te arvate, kuidas sellisele küsimusele vastatakse?

Tagasi pärisprobleemide juurde, rahva tervise ja turvalisuse juurde, toob meid EELK peapiiskop Urmas Viilma. Jälgides viiruse leviku ning haiguse intensiivistumise ja leevenemise graafikute üles-alla kulgevat mustrit erinevates riikides, arvab ta, et oma kodanike hääletuskastide juurde saatmine aprillikuu lõpus ei ole riigi poolt kuigi vastutustundlik. "Igal juhul on see väga riskantne," lisab Viilma poliitikutele ERR-ile kirjutatud arvamusloos.

Risk on poliitikute igapäevane leib, vastaksid nad peapiiskopile.

Aga mitte isiklikult ohtlik risk. Viilma arvab, et riigikogu vajab viimaste nädalate tegevuse valguses oma usalduse ja väärikuse säilitamiseks usaldushääletust, mistõttu abielu mõiste küsimus tuleks rahvahääletusele panna muu riigielu küsimuse asemel hoopis seaduseelnõuna. Kui seaduseelnõu ei saa kodanike poolthäälte enamust, kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised.

Huvitav ettepanek, aga selle riski peale valitsuskoalitsioon ei lähe. Niigi seisavad nad vastamisi opositsiooni sooviga muuta abielureferendum, kui see peaks toimuma, usaldushääletuseks valitsusele. Reformierakonna, Eesti 200, sotside ja roheliste toetus avaliku arvamuse küsitluste järgi on suurem kui Keskerakonna, EKRE ja Isamaa toetus.

Muidugi jääb veel äsja riigikogusse asendusliikmena tulnud Imre Sooääre algatus jätta ära abielureferendum ja mitte muuta perekonnaseaduses abielu mõistet, kuid seadustada seal kooselu tähendus ning kõigi perede võrdne kohtlemine ja kaitse.

Keeruline, tegelikult võimatu on ette kujutada, et koalitsioon sellega nõustuks, kuigi Sooäär kuulub parlamendis Keskerakonna fraktsiooni.

Yana Toom leidis nublult õiged sõnad. See on elu, see on karma.