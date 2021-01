Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kolmapäeval, et abieluteemalise rahvahääletuse eelnõule laekunud ligi 9400 muudatusettepanekut komisjonis detailselt läbi arutama ei hakata. Kuigi riigikogu kodu- ja töökorra kohaselt on igal saadikul õigus tulla riigikogu komisjoni ette oma ettepanekut tutvustama, otsustati põhiseaduskomisjonis koalitsiooni häältega, et seekord on igal ettepanekute esitajal oma ettepanekute tutvustamiseks kokku aega viis minutit.

Kui opositsioon peab seda seaduserikkumiseks, siis EKRE liikmest põhiseadus-komisjoni juhi Anti Poolametsa sõnul on samm vajalik parlamendi töövõime tagamiseks.

"Me jõudsime täna tubli sammu edasi. Me kehtestasime menetlemise korra muudatusettepanekutele ja määrasime ära viisi ja aja, kuidas neid tullakse komisjoni tutvustama," ütles Poolamets ERR-ile.

"Me anname igale saadikule võimaluse oma seisukohti tutvustada, aga me ajaliselt piirasime neid viie minuti peale," lisas ta.

Poolametsa sõnul loodab ta muudatusettepanekute tegijad neljapäevase päeva jooksul ära kuulata, aga vajadusel tuleb jätkata ka reedel.

"Igal juhul on plaan niimoodi valmis saada, et me saame neid muudatusettepanekuid juba kolmapäeval riigikogu suures saalis arutada," lausus Poolamets.

Poolamets küsis ka opositsioonilt, kas nad ei tahaks obstruktsioonist loobuda ja otsida koostöö lahendusi, ent sai eitava vastuse.

Läänemets: põhiseaduskomisjoni koosolekul piirati riigikogu liikmete õiguseid

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul koheldi tänasel põhiseaduskomisjoni istungil liikmeid ebavõrdselt ja piirati liikmete õigust saada infot ja esitada küsimusi.

"Komisjoni istungil surus koalitsioon läbi otsuse, mille kohaselt anti muudatusettepanekute tutvustamiseks ja küsimuste küsimiseks igale esitajale viis minutit. Erandina anti üle 100 ettepaneku esitajale seitse minutit," sõnas Läänemets.

Otsus läheb vastuollu riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, kuna esitajal peaks olema iga muudatusettepaneku selgitamiseks eraldi aeg.

"Selle otsusega võeti minult kui rahva esindajalt võimalus selgitada miks ja mida mina ning minu valijad oluliseks peavad. Tõsi, kõik ei pea minu esitatud ettepanekutega nõustuma ja neid toetama, kuid neid esitada ja olla ära kuulatud, see on demokraatlik õigus parlamendi liikmetel ja Eesti rahval, keda need liikmed esindavad," ütles Lauri Läänemets.

Pevkur: kui Põlluaas protesti ei arvesta, on järgmine võimalus kohtumenetlus

Põhiseaduskomisjoni reformierakondlasest liige Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et esialgu minnakse neljapäevase menetlusega edasi ja kui mõni riigikogu liige tunneb , et tema õigusi on piiratud, on tal õigus protestiga pöörduda ka riigikogu juhatuse poole.

"Ja siis peab ka juhatus oma otsuse vastu võtma, et kas põhiseaduskomisjoni esimees on käitunud seaduspäraselt või mitte. Ja kui ka riigikogu esimees, kes teatavasti on ka EKRE liige, jääb samale seisukohale, siis lõppkokkuvõttes loomulikult on ainukene võimalus oma õiguste eest seista läbi kohtumenetluse," lausus Pevkur.

Pevkur rõhutas, et selle menetluse juures peab arvestama, et ainukene, kes riigikogu otsuse peale kohtusse pöörduda saab, on õiguskantsler Ülle Madise.