Teisipäeva õhtul kogunenud Isamaa eestseisus teatas, et mõistab hukka korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemise ning ootab oma partneritelt selgitusi.

"Avaliku võimu teostamisel peavad asjad olema ausad ja näima ka ausad. Isamaa mõjuvõimuga kauplemist ei tolereeri. Täna prokuratuuri poolt esitatud kahtlustused Keskerakonna ja EKRE poliitikutele on äärmiselt tõsised," ütles erakonna esimees Helir-Valdor Seeder pressiteate vahendusel.

"Ootame Keskerakonna ja EKRE selgitusi ja konkreetseid samme," ütles Helir-Valdor Seeder.

Ehkki ettevõtja Hillar Teder on annetanud ka Isamaale, kinnitas Seeder "Aktuaalsele kaamerale", et nende erakonna rahastamisega on kõik korrektne.

"Kui sellised asjad peaksid vastama tõele, siis see kindlasti täiesti hukkamõistu vääriv ja võin kinnitada, et Isamaa erakond on püüdnud kõikides oma rahastamise asjades olla alati korrektne," sõnas ta.

Riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder.