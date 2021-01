"Me ei välistanud mitte ühtegi koalitsiooni. Kõigiga tuleb suhelda. Me elame keerulisel viiruse ajastul ja majandusprobleemid on vaja lahendada," põhjendas ta Isamaa soovi uue valitsusliidu moodustamisel kaasa rääkida.

Küsimusele, kas Reformierakonnal võiks olla Isamaa ja sotside vastu hinges okas, kuna need 2016 oktoobris Reformierakonna hülgasid, vastas Sibul, et see oli teine poliitiline tegelikkus.

"Ma ei arva, et sellistel asjadel suur tähtsus on. See on 2016. aasta kontekst. Reformierakond ise on Eesti poliitikas partnereid vahetanud rohkem kui keegi teine. Ja see on kõigil meeles," sõnas Sibul.

Ta lisas, et praeguse valitsuse tagasiastumise järel on võimalik nii praeguse võimuliidu jätkamine veidi keerulisemas kombinatsioonis kui ka mõni muu koalitsioon.

"On võimalik ka vana kolmikliit Reformierakonna, Isamaa ja sotside osalusel, aga ka koalitsioonid, kuhu Isamaa ei mahu. KeRe (Keskerakonna ja Reformierakonna liit - toim), aga teoreetiliselt ka Reformierakonna ja EKRE koalitsioon, mida küll peetakse kõige ebatõenäolisemaks," sõnas Sibul.

Isamaa peasekretär lisas, et uue valitsuse moodustamisel pole kohta unistustel, vaid selle määrab ära ennekõike kohtade matemaatika riigikogus.