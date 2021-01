"Tahan öelda suure tänu võimaluse eest neli aastat, mis on olnud, olla peaministrina ja teenida Eestit, aidata kaasa Eesti elujärje parandamisele, Eesti rahvusvahelise pildi tugevdamisele. Ja poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha ka väga raskeid valikuid. Selleks peab poliitik valmis olema," kõneles Ratas Toompeal ajakirjanikele tehtud pöördumises.

"Tegin täna, nüüd juba võib öelda, et erakonnakaaslastega rohkem kui 14-15 tundi konsulteerides otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi. See otsus, nagu ma ütlesin, sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatusega, fraktsioonikaaslastega, lähimate ametikaaslastega. Ja võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks," lisas ta.

Ratas ütles, et Porto Franco kriminaalasjas esitatud kahtlustus ei tähenda veel kellegi süüd, kuid heidab varju kõigile asjaosalistele.

"Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja ka selgusele jõuda. Poliitilise ja ühiskondliku rahu, tasakaalu tingimustes. Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt, teevad seda erapooletult ning selgitavad selles juhtimis välja tõe."

Ratas kinnitas, et ta ei ole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikku vale otsust. Tema sõnul kinnitasid ka riigi peaprokurör ja kaitsepolitsei peadirektor, et neil pole tema suhtes kahtlusi.

"Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikus suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekutele ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt, näiteks Tallinki osas tehtud otsustega," lisas ta.

"Keskerakonna esimehena võin samuti täie siirusega kinnitada, et ma pole erakonda juhtides teinud ega heaks kiitnud ühtegi õigus- ega õiglustunnet riivavat tegu. Loomulikult tuleb mul erakonna esimehena kanda vastutust ka selle eest, et antud küsimus saaks ühese, selge ja õiglase lahenduse," ütles Ratas.

Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Ratas, et tema avaldusega on praegune valitsuskoalitsioon lõppenud ning hommikul viib ta oma tagasiastumisavalduse presidendile.

"Keskerakond arvestab võimalusega Eesti poliitikas olla nii opositisoonis kui ka koalitsioonis. Ma arvan, et täna öösel neid otsuseid ei tehta," vastas ta küsimusele, kas Keskerakond soovib olla ka järgmises valitsuses.

Ratase hinnangul on senine valitsus suutnud ehitada ühiskonda sidusamaks ja tugevamaks. "Arvan, et oleme suutnud ühiskonna sidusust, tugevust ehitada päris palju, et inimesed tunneksid, et siin on turvaline elada, siia on turvaline tagasi pöörduda."

Abielu rahvahääletuse kohta ütles Ratas, et suuri poliitilisi otsuseid ilmselgelt senine koalitsioon enam ei tee ning tema hinnangul ei peaks ka rahvaküsitluse teema kolmapäeval riigikogus hääletusele minema.

Keskerakonna juhatus kogunes teisipäeva õhtul arutama olukorda, mille põhjustas Porto Francoga seotud kriminaalasjas kahtlustuse saamine.

Erakonna juhatus kogunes Toompeal teisipäeval kell 19.30, koosolek venis kolmapäeva öötundidesse.

Riigiprokuratuur on Porto Francoga seotud kriminaalasjas esitanud kahtlustuse viiele inimesele ja Keskerakonnale. Nende viie inimese seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja ärimees Hillar Teder. Keskerakonda kahtlustatakse mõjuvõimuga kauplemises.

Esimese astme kuriteos kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja mõjuvõimuga kauplemises vastavalt Hillar Tederit ja Kersti Krachti. Korbi kahtlustatakse teise astme kuriteos. Ülejäänud kahe kahtlustatava nime kaitsepolitsei esialgu ei avalda.

Jüri Ratase avaldus:

Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha väga raskeid valikuid. Tegin täna väärtuspõhise otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti Vabariigi peaministri kohalt tagasi. See otsus sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooniga ning lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks.

Täna avalikuks saanud Riigiprokuratuuri esitatud kahtlustus ei tähenda veel seda, et keegi oleks kindlasti süüdi, kuid paratamatult heidavad need kõigile asjaosalistele tõsist varju. Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja selgusele jõuda. Poliitilise ja ühiskondliku rahu tingimustes.

Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt ja erapooletult ning selgitavad ka selles juhtumis välja vaieldamatu tõe.

Poliitilise vastutuse võtmisest hoolimata saan täie südamerahuga öelda, et ma pole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikult valet otsust. Olen täna suhelnud nii riigi peaprokuröri kui kaitsepolitsei peadirektoriga, kes mõlemad kinnitasid, et neil pole minu suhtes kahtlustusi. Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikus suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekule ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt näiteks Tallinki osas tehtud otsusega.

Keskerakonna esimehena võin samuti täie siirusega kinnitada, et ma pole erakonda juhtides teinud ega heaks kiitnud ühtegi õigust ega õiglustunnet riivavat tegu. Loomulikult tuleb mul erakonna esimehena kanda vastutust ka selle eest, et antud küsimus saaks ühese, selge ja õiglase lahenduse.

Ma tänan südamest kõiki poliitikuid, erakondi ja poliitilisi jõude, kellega mul oli au pisut enam kui nelja aasta jooksul peaministrina koostööd teha. Samuti olen siiralt tänulik kõigile Riigikantselei, ministeeriumite, nende valitsusala asutuste, kohalike omavalitsuste ametnikele ja töötajatele. Loomulikult ka ettevõtjatele, kolmanda sektori organisatsioonide aktiivsetele inimestele ning kõigile Eestimaa elanikele, kellega mul oli rõõm nende aastate jooksul kokku puutuda. Minu tänusõnad kuuluvad ka kõigile enda ametikaaslastele nii Euroopas kui maailmas.

Jõudu Eestile!