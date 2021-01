Helme tunnistas, et kui hommikul oli EKRE-l veel võimalik kokkulepe Keskerakonnaga abieluteema fikseerimiseks põhiseaduses olemas, siis päeval enam mitte: "Hommikul kell kümme oli ja päeval kell üks enam ei olnud."

"See oli üks neist vaidlustest, mis meil oli üleval viimastel nädalatel, et see ei saa niimoodi olla, et kui jõutakse nende koalitsioonilepingu punktide täitmiseni, mis on meile olulised ja mis neile ideoloogiliselt on vastukarva, et siis järsku enam kuidagi koostöö ei tööta - nii tõepoolest ei saagi," rääkis Helme.

Küsimusele, kas praegune poliitiline olukord ei meenuta mitte Suure Peetri ja Väikse Peetri muinasjuttu, kus suurem saab esmalt oma ja väiksem osapool jääb enda soovitust ilma, vastas EKRE esimees: "Selline mage maik võib asjal manu olla küll."

Helme kaldus nõustuma ka väitega, et Keskerakonnal võis plaan lõhkuda koalitsioon EKRE ja Isamaaga juba varem olemas olla.

"Kui ma nüüd vaatan seda sündmuste kulgu, eks siis ju mingi teatud mustri [üle] võib spekuleerida. Kui peamine takistus Reformierakonna ja Keskerakonna koostööle oli peaministri koht ja ei olnud mingit põhjust seda koalitsiooni ümber teha, siis nüüd tekkis väga sobilikult väga huvitava ajastusega plahvatanud Keskerakonna rahastamisskandaali tõttu peaministril niiöelda moraalne võimalus tagasi astuda ja sellega see peamine takistus eest ära võtta. Veelkord ütlen: ma püstitaks küsimuse: kui pikalt seda skeemi on siis nagu plaanitud?" rääkis Helme.

Peaminister Jüri Ratase juhitud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus lõpetab tegevuse, kuna Ratas teatas kolmapäeval oma tagasiastumisest seoses teisipäeval avaldatud korruptsioonikahtlustustega.