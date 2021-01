Euroopa Parlamendi saadik, sotsiaaldemokraat Sven Mikser leiab, et Keskerakond tuleks saata opositsiooni ning võti selleks on Reformierakonna esimehe Kaja Kallase käes. Ka SDE liider Indrek Saar leiab, et Keskerakonna kaasamine uude valitsusse oleks amoraalne.

"Igal juhul on Eesti poliitilise tervise ja poliitika usaldusväärsuse taastamiseks ülimalt oluline, et nii Jüri Ratas kui Keskerakond pandaks varumeeste pingile järele mõtlema, järeldusi tegema ja sisemiselt puhastuma - vähemasti seniks, kuni eile alanud korruptsioonikaasus on saanud lahenduse ja erakonna rahaasjad selgeks," kirjutas Mikser sotsiaalmeedias.

"Kui Keskerakonda peaks ees ootama suurte annetuste tagastamine ja varasema trahvi täitmisele pööramine, siis on igasuguste kiusatuste vältimiseks ja moraalse õigluse tagamiseks oluline seegi, et neid kohustusi tuleks täita olukorras, kus erakonnal pole võimalik kasutada võimupositsioonist tulenevat administratiivset ressurssi."

Mikser lisas, et lisaks valitsusest välja kolimisele tuleks Keskerakond selleks tagandada ka Tallinna linna ainujuhtimisest eelseisvate aasta sügise kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

"Peaminister Jüri Ratase viimane keeruline otsus on nüüd igal juhul tehtud ja järgmisena tuleb püüda õigeid valikuid teha juba Reformierakonna liidril Kaja Kallasel."

Saar: Keskerakonna kaasamine uude valitsusse oleks amoraalne

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles "Terevisioonis", et Keskerakonna jätkamine näiteks koalitsioonis Reformierakonnaga oleks amoraalne.

"See oleks moraalselt väga keeruline vaadates seda, mida Keskerakond on teinud. Ja see on olnud ka korduv muster. Veel eelmisel kevadel oli ka 50 000 euro suurune annetus, mida Keskerakonna juhatus üksmeelselt õigustas. See oli täiesti piinlik. Lõpuks saime teada, et see oli keelatud annetus," ütles Saar.

Ta lisas, et Keskerakonna rahastamise probleemid on olnud süsteemsed.

"Selles kontekstis tundub, et muutus erakonna juhtimises peab olema väga suur, et usaldus Keskerakonna vastu taastada."

Saar lisas, et esimene indikatsioon, mis edasi juhtuma hakkab, on kolmapäevane riigikogu päevakord. See annab tema sõnul vihje, kas ka sotsidel on asja uue valitsuse moodustamisse.