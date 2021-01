"Ma lihtsalt ei pea oma ettekannet ja sellega automaatselt kui ettekandja ei tule kohale, siis liigub see järgmise nädala päevakorda. Vahepeal on meil võimalus settida seda teemat, teha homme komisjoni või ka siis järgmine esmaspäev ja siis panna lukku see teema, ehk kas me võtame selle lõplikult välja," ütles Poolamets ERR-ile.

Poolametsa sõnul tuleb otsuseid teha selge peaga ja rahulikul ajal ning peaministri tagasiastumise ajal on veel õhus palju segadust. "Selge see, et peaks settima see olukord, kõik peaksid maha istuma ja kuna on jutt koalitsioonide tegemisest, siis on see kokkuleppe küsimus, kuidas edasi minna," ütles Poolamets.

Praegune olukord on tema sõnul kiirelt arenenud, otsuste langetamine võtab mitu päeva aega. Kui EKRE peaks koalitsioonis jätkama, on küsimus, kuidas lahendada erakonnale oluline küsimus.

Poolamets märkis, et võimalikke variante praegu abieluhääletuse riigikogu saali jõudmise peatemiseks on mitmeid. "Juriidiliselt korrektseim variant on see, et vaadates kodukorda, saab loomulikult katkestada kui ettekandja ei tule pulti. Siis ta automaatselt lükkub edasi, sest arutelu ei saa toimuda," ütles ta.

Sellisel juhul on võimalik jätkata nädala pärast, kui siis ei taha arutada on viimane hetk välja võtta komisjoni enda ettepanekul tuleval esmaspäeval.

Ka opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles, et Keskerakond, EKRE ja Isamaa ei suuda enam abiuelureferendumile saada vajalikku riigikogu enamust.