Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ütles, et Isamaa ja EKRE huvi senise koalitsiooniga jätkata on suur, ent kui nii peaks minema, siis Jüri Ratasest enam peaministrit ei saaks.

Reps ei välistanud, et teoreetiliselt võib jätkata uue koalitsioonilepinguga ka senine kolmikliit. Jüri Ratasest aga Repsi sõnul järgmist peaministrit ei saaks.

"Suure tõenäosusega me peame ka nentima, et Jüri Ratas on oma sõna öelnud, et tema ei ole järgmine peaminister. See ei ole selline mäng, et ta astus tagasi ja siis kahe nädala pärast astub uuesti ametisse," ütles Reps.

Reporter Indrek Kiisler küsis Repsilt, kas ta on arvestanud võimalusega, et temast endast võib saada järgmine peaminister.

"Antud hetkel on võimatu mul vastata nii keerulistele küsimustele. Meil on kõik võimalused ja arutelud olnud siin võib-olla ainult loetud minutid," vastas Reps.

"Peab kinnitama, et soov kujunenud olukorda arutada on tulnud nii koalitsiooni poole pealt, kui ka kindlasti võtab Kaja Kallas initsiatiivi ja arutab võimalike partneritega. Neid võimalikke kombinatsioone on vähemalt neli. Neid võimalusi lähitundidel tuleb väga mitmeid lauale, nii et poliitikas ei ole võimalik välistada mitte midagi ja ma kindlasti on avatud igasugusteks aruteludeks," lisas Reps.

Reps tunnistas, et Isamaa ja EKRE poolt on selge huvi senise koalitsiooni jätkamisele.

"Huvi koalitsiooni jätkamisele on tõesti väga selgelt laual, loomulikult teatud tingimustega, aga ka mitte täpselt samas koosluses, mis tähendab seda, et kõik osapooled peavad tunnistama, et teatud väga keerulistel teemadel me peame leidma siin ühiskonda rahustavamat sõnumit," rääkis Reps.

President Kersti Kaljulaidi ettepanekut Reformierakonna juhile Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks nimetas Reps normaalseks asjade käiguks.

"Ta ühe peaministri tagasiastumise korral võtab põhiseadusest tulnud kohustuse aidata kaasa uue koalitsiooni ja peaministri leidmisele ja ta lähtub parlamendi valimistel saadud mandaatide loogikast. Eks lähitunnid näitavad, kas ja kuidas seda mandaati on võimalik rakendada ja millised need võimalikud koalitsioonid on ja eks vastavalt sellele saab ka Kaja Kallas oma otsuse teha, et millise protseduuriga edasi minna," lausus Reps.

Reps tunnistas, et on Reformierakonnaga rääkinud, aga ta rõhutas, et kõnelusteks toimunud lühikest jutuajamist nimetada ei saa.

"Loomulikult igasugustes sellistes kriisides poliitikud ikka omavahel suhtlevad. Ei ole ju saladus, et me oleme suhelnud nii EKRE-ga ja Isamaaga ja loomulikult on olnud vastastikuseid kontakte Reformierakonnaga, aga see ei ole kuidagi kõneluste staatuses ja ka tänasetele koalitsioonipartneritele on need kontaktid teada," rääkis Reps.

Peaminister Jüri Ratas (KE) teatas ööl vastu kolmapäeva oma tagasiastumisest peaministri kohalt.