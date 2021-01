Kaja Kallas: ma ei näe väga võimalust EKRE-ga valitsust moodustada

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas ütles, et tema juhitava erakonna soov on moodustada toimiv valitsus, kuid ta ei alahinda ka praeguse koalitsiooni soovi vaatamata valitsuse tagasi astumisele koos jätkata.

Reformierakonna esinaine tuli erakonna nõupidamiselt kümnekonnaks minutiks ajakirjanike ette ja ütles selle aja jooksul seitse korda, et "Reformierakonna soov on moodustada toimiv valitsus", et "valitsust saame moodustada nende jõududega, kes riigikogus on" ja et "ta ei hakka kaamerate ees pidama koalitsiooniläbirääkimisi".

Kallas täpsustas siiski, et ta ei näe võimalust EKRE-ga valitsust moodustada, sest ollakse erinevas väärtusruumis. Keskerakonnaga koostöö tegemist ta ei välistanud, kuigi see on saanud taas korruptsioonikahtlustuse.

Reformierakonna esinaine lisas, et samas ei maksa alahinnata ka koalitsioonierakondade soovi senist võimuliitu koos hoida.

"Kuigi valitsus on kukkunud, ei tähenda see, et koalitsioon on laiali läinud," sõnas Kallas.

President Kersti Kaljulaid ütles, et teeb juba kolmapäeval Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele ettepaneku hakata moodustama uut valitsust. Kallase sõnul on ettepanek ametlik siis, kui see on talle vahetult tehtud. Selleks läheb Kallas kolmapäeval Kadriorgu presidendiga kohtuma.